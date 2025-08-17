Patrika LogoSwitch to English

ब्यूटी टिप्स

Papaya Dead Skin Remover: पपीते का पल्प कर सकता है डेड और दाग-धब्बों को रिमूव, बेहतर रिजल्ट के लिए ऐसे करें अप्लाई

Papaya Dead Skin Remover: स्किन केयर में पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक असरदार घरेलू नुस्खा है, जिसे आप आसानी से घर पर एक नैचुरल पैक या ड्रिंक के रूप में बना सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 17, 2025

Papaya for dead skin removal,Papaya face pack for glowing skin,skincare tips ,
Papay Natural exfoliator for skin in Hindi फोटो सोर्स – Freepik

Papaya Dead Skin Remover: पपीता पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिसका सेवन तो फायदेमंद है ही, बल्कि इसका इस्तेमाल चेहरे की खूबसूरती निखारने के लिए भी असरदार है। इसमें मौजूद एंजाइम 'पेप्सिन' स्किन को कई तरह के लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए स्किन केयर में पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक असरदार घरेलू नुस्खा है, जिसे आप आसानी से घर पर एक नेचुरल पैक या ड्रिंक के रूप में बना सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए जानिए इसका सही तरीका अप्लाई करने का।

स्किन के लिए कैसे असरदार है पपीता

पपीता डेड स्किन सेल्स को हटाने में असरदार है, जिससे स्किन नैचुरल ग्लो करती है। क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन A, C और E त्वचा को चमकाने में मदद करते हैं। साथ ही यह त्वचा पर नजर आने वाली उम्र के असर (एजिंग साइन) को भी कम करता है।

Papaya Skincare Tips: पेप्सिन फेस पैक से पाएं दमकती त्वचा

पेप्सिन और नींबू फेस पैक

एक पका हुआ पेप्सिन मैश करके उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं। तैयार मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट छोड़ दें और फिर धो लें।नींबू में मौजूद विटामिन-C और पेप्सिन का मेल त्वचा को गहराई से साफ करता है और रंगत को निखारता है।

पेप्सिन और दही फेस पैक

एक पका हुआ पेप्सिन लें और उसे अच्छे से मैश कर लें। इसमें दो चम्मच दही मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें।यह पैक स्किन को क्लीन करता है, ड्राईनेस हटाता है और चेहरे को नेचुरल सॉफ्टनेस देता है।

पेप्सिन और मुल्तानी मिट्टी फेस पैक

एक पका हुआ पेप्सिन मैश करें और उसमें एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाएं। पेस्ट तैयार करके चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।यह पैक ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। यह त्वचा से अतिरिक्त तेल सोखकर डीप क्लीनिंग करता है और चेहरे पर फ्रेशनेस लाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

17 Aug 2025 03:48 pm

