Papaya Dead Skin Remover: पपीते का पल्प कर सकता है डेड और दाग-धब्बों को रिमूव, बेहतर रिजल्ट के लिए ऐसे करें अप्लाई

Papaya Dead Skin Remover: पपीता पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिसका सेवन तो फायदेमंद है ही, बल्कि इसका इस्तेमाल चेहरे की खूबसूरती निखारने के लिए भी असरदार है। इसमें मौजूद एंजाइम 'पेप्सिन' स्किन को कई तरह के लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए स्किन केयर में पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक असरदार घरेलू नुस्खा है, जिसे आप आसानी से घर पर एक नेचुरल पैक या ड्रिंक के रूप में बना सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए जानिए इसका सही तरीका अप्लाई करने का।