लाइफस्टाइल

Night Hair Routine: सोते समय भी करें बालों की देखभाल! जानें रात का बेस्ट हेयर केयर फॉर्मूला

Bedtime Hair Tips: नींद के दौरान हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और हमारे बाल भी। ऐसे में ये समय बालों की केयर के लिए परफेक्ट होता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 14, 2025

night hair care routine, bedtime hair tips, how to protect hair while sleeping, overnight hair care formula,
सोते समय ऐसे करें बालों की देखभाल। (Image Source: Gemini AI)

Bedtime Hair Tips: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपने बालों का ख्याल रखने का समय नहीं मिलता है। ऐसे में बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। दिनभर की भागदौड़ के बाद जब रात में आप सोते हैं, तो सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपके बाल भी रिपेयर मोड में चले जाते हैं। ऐसे में अगर सोते समय सही हेयर केयर रूटीन फॉलो किया जाए तो आपके बाल ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बन सकते हैं।

हल्के हाथों से मालिश करें (Hair Massage)

अगर आपके बाल ड्राय हैं, तो रात में थोड़ा नारियल या बादाम के तेल से मालिश करें। हल्के हाथों से सिर की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बालों की ग्रोथ में मदद मिलेगी।

बालों को सुलझाएं (Comb Your Hair)

उलझे बाल सोते समय और ज्यादा टूट सकते हैं। ऐसे में रात को बाल सुलझा लें। सुलझे हुए बालों से स्कैल्प हेल्दी और हेयर फॉल कम होता है।

खुले बाल ना रखें (Tie Your Hairs)

खुले बाल सोते समय रगड़ खाते हैं और डैमेज हो सकते हैं। ढीली चोटी या बन से बालों में टेंशन नहीं आता और टूटने से भी बचते हैं।

साटन या सिल्क पिलो कवर इस्तेमाल करें (Use Satin or Silk Pillow Covers)

कॉटन का तकिया कवर बालों से नमी खींच सकता है। सिल्क पिलो कवर बालों को स्मूद बनाए रखते हैं और फ्रिज कम करने में मदद करते हैं.

गीले बालों के साथ ना सोएं (Don't Sleep With Wet Hair)

कई लोग रात को बाल धोकर सो जाते हैं। ऐसा करना बालों को कमजोर बना सकता है और बाल जल्दी टूटने लगते हैं। सोने से पहले हमेशा बालों को पूरी तरह सुखाएं।

लाइफस्टाइल

Published on:

14 Sept 2025 05:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Night Hair Routine: सोते समय भी करें बालों की देखभाल! जानें रात का बेस्ट हेयर केयर फॉर्मूला

