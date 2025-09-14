Night Hair Routine: सोते समय भी करें बालों की देखभाल! जानें रात का बेस्ट हेयर केयर फॉर्मूला

Bedtime Hair Tips: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपने बालों का ख्याल रखने का समय नहीं मिलता है। ऐसे में बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। दिनभर की भागदौड़ के बाद जब रात में आप सोते हैं, तो सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपके बाल भी रिपेयर मोड में चले जाते हैं। ऐसे में अगर सोते समय सही हेयर केयर रूटीन फॉलो किया जाए तो आपके बाल ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बन सकते हैं।
अगर आपके बाल ड्राय हैं, तो रात में थोड़ा नारियल या बादाम के तेल से मालिश करें। हल्के हाथों से सिर की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बालों की ग्रोथ में मदद मिलेगी।
उलझे बाल सोते समय और ज्यादा टूट सकते हैं। ऐसे में रात को बाल सुलझा लें। सुलझे हुए बालों से स्कैल्प हेल्दी और हेयर फॉल कम होता है।
खुले बाल सोते समय रगड़ खाते हैं और डैमेज हो सकते हैं। ढीली चोटी या बन से बालों में टेंशन नहीं आता और टूटने से भी बचते हैं।
कॉटन का तकिया कवर बालों से नमी खींच सकता है। सिल्क पिलो कवर बालों को स्मूद बनाए रखते हैं और फ्रिज कम करने में मदद करते हैं.
कई लोग रात को बाल धोकर सो जाते हैं। ऐसा करना बालों को कमजोर बना सकता है और बाल जल्दी टूटने लगते हैं। सोने से पहले हमेशा बालों को पूरी तरह सुखाएं।