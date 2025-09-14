Night Hair Routine: सोते समय भी करें बालों की देखभाल! जानें रात का बेस्ट हेयर केयर फॉर्मूला

Bedtime Hair Tips: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपने बालों का ख्याल रखने का समय नहीं मिलता है। ऐसे में बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। दिनभर की भागदौड़ के बाद जब रात में आप सोते हैं, तो सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपके बाल भी रिपेयर मोड में चले जाते हैं। ऐसे में अगर सोते समय सही हेयर केयर रूटीन फॉलो किया जाए तो आपके बाल ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बन सकते हैं।