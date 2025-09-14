Breast Milk Donation: 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया बैडमिंटन खिलाड़ी Jawala Gutta ने, जानिए मां का दूध क्यों किया जा रहा दान

Breast Milk Donation In India: भारतीय बैडमिंटन के लिए कई पदक जीत चुकीं स्टार खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा मां बनने के बाद से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल, मां बनने के बाद ज्वाला गुट्टा ने एक ऐसा काम किया जो बेहद सराहनीय है। ज्वाला ने मां बनने के बाद रोजाना सरकारी अस्पताल को अपना 600 मिलीलीटर दूध दान कर रही हैं। बैडमिंटन कोर्ट पर देश को कई मेडल जिताने वालीं ज्वाला अब छोटे मासूम बच्चों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।