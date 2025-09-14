Patrika LogoSwitch to English

Breast Milk Donation: 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया बैडमिंटन खिलाड़ी Jawala Gutta ने, जानिए मां का दूध क्यों किया जा रहा दान

Jwala Gutta Breast Milk Donation: भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने हाल ही में एक प्रेरणादायक कदम उठाया है। उन्होंने अपने नवजात के लिए पंप किए गए 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क को दान कर दिया है, जो अब जरूरतमंद नवजात शिशुओं के जीवन को संजीवनी दे सकता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 14, 2025

Jawala Gutta ने दान किया 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क। (Image Source: Instagram)

Breast Milk Donation In India: भारतीय बैडमिंटन के लिए कई पदक जीत चुकीं स्टार खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा मां बनने के बाद से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल, मां बनने के बाद ज्वाला गुट्टा ने एक ऐसा काम किया जो बेहद सराहनीय है। ज्वाला ने मां बनने के बाद रोजाना सरकारी अस्पताल को अपना 600 मिलीलीटर दूध दान कर रही हैं। बैडमिंटन कोर्ट पर देश को कई मेडल जिताने वालीं ज्वाला अब छोटे मासूम बच्चों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

ज्वाला गुट्टा ने दान किया 30 लीटर दूध (Jwala Gutta Donated 30 Liters of Milk)

ज्वाला गुट्टा हाल ही में मां बनी हैं। 22 अप्रैल, 2021 को उनकी शादी एक्टर विष्णु विनोद से हुई और अब चार साल बाद वो मां बनी हैं। ज्वाला अपनी बच्ची को दूध पिलाने के बाद अपना सारा दूध अस्पताल में दान कर देती हैं। ज्वाला जो काम कर रही हैं वो बेहद सराहनीय और प्रेरणादायी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अबतक 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान कर चुकी हैं। पिछले चार महीनों से ज्वाला गुट्टा रोजाना मासूम बच्चों के लिए दूध दान कर रही हैं।

क्यों जरूरी है मां का दूध (Why is Mother's Milk Important)

Breast Milk Donation का मतलब है कि एक मां अपने दूध को जरूरतमंद बच्चों के लिए दान कर सकती हैं। खासकर उन नवजातों के लिए जिनकी मां किसी कारणवश उन्हें दूध नहीं पिला सकती हैं। बता दें मां का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। मां के दूध में वो पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होते हैं।

क्यों किया जा रहा मां का दूध दान (Why is Mother's Milk Being Donated)

मां का दूध नवजात के लिए इम्युनिटी बूस्टर की तरह होता है। यह बच्चे के दिमागी विकास, पाचन और संक्रमण से सुरक्षा में मदद करता है। ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा सुरक्षित और पोषण युक्त होता है। इसके साथ ही ये बच्चे के दिमागी विकास, पाचन और संक्रमण से सुरक्षा में मदद करता है। ऐसे में अगर बच्चे को किसी कारण से मां का दूध नहीं मिल पा रहा तो, उस स्थिति में एक हेल्दी मां का दूध बच्चे को मिलना बहुत लाभकारी साबित हो सकता है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

14 Sept 2025 05:20 pm

Breast Milk Donation: 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया बैडमिंटन खिलाड़ी Jawala Gutta ने, जानिए मां का दूध क्यों किया जा रहा दान

