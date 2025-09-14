Breast Milk Donation: 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया बैडमिंटन खिलाड़ी Jawala Gutta ने, जानिए मां का दूध क्यों किया जा रहा दान

Breast Milk Donation In India: भारतीय बैडमिंटन के लिए कई पदक जीत चुकीं स्टार खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा मां बनने के बाद से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल, मां बनने के बाद ज्वाला गुट्टा ने एक ऐसा काम किया जो बेहद सराहनीय है। ज्वाला ने मां बनने के बाद रोजाना सरकारी अस्पताल को अपना 600 मिलीलीटर दूध दान कर रही हैं। बैडमिंटन कोर्ट पर देश को कई मेडल जिताने वालीं ज्वाला अब छोटे मासूम बच्चों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
ज्वाला गुट्टा हाल ही में मां बनी हैं। 22 अप्रैल, 2021 को उनकी शादी एक्टर विष्णु विनोद से हुई और अब चार साल बाद वो मां बनी हैं। ज्वाला अपनी बच्ची को दूध पिलाने के बाद अपना सारा दूध अस्पताल में दान कर देती हैं। ज्वाला जो काम कर रही हैं वो बेहद सराहनीय और प्रेरणादायी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अबतक 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान कर चुकी हैं। पिछले चार महीनों से ज्वाला गुट्टा रोजाना मासूम बच्चों के लिए दूध दान कर रही हैं।
Breast Milk Donation का मतलब है कि एक मां अपने दूध को जरूरतमंद बच्चों के लिए दान कर सकती हैं। खासकर उन नवजातों के लिए जिनकी मां किसी कारणवश उन्हें दूध नहीं पिला सकती हैं। बता दें मां का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। मां के दूध में वो पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होते हैं।
मां का दूध नवजात के लिए इम्युनिटी बूस्टर की तरह होता है। यह बच्चे के दिमागी विकास, पाचन और संक्रमण से सुरक्षा में मदद करता है। ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा सुरक्षित और पोषण युक्त होता है। इसके साथ ही ये बच्चे के दिमागी विकास, पाचन और संक्रमण से सुरक्षा में मदद करता है। ऐसे में अगर बच्चे को किसी कारण से मां का दूध नहीं मिल पा रहा तो, उस स्थिति में एक हेल्दी मां का दूध बच्चे को मिलना बहुत लाभकारी साबित हो सकता है।