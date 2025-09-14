Daily Habits Damaging Brain: दिमाग को चुपचाप बीमार कर सकती हैं आपकी ये 5 आदतें, समय रहते पहचानिए खतरा!

Brain Damaging Habits: दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, लेकिन हम उसे सबसे कम महत्व देते हैं। रोजमर्रा की ऐसी कई आदतें हैं जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन, जिंदगी की भागदौड़ में हम इन आदतों को नजरअंजाद कर देते हैं। ऐसे में समय रहते अगर इन आदतों को नहीं बदला गया, तो लंबे समय में यह गंभीर मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं। आइए इन आदतों के बारे में जानते हैं।
कम नींद लेने से दिमाग खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है। लंबे समय तक नींद की कमी याददाश्त कमजोर होने और ध्यान की कमी का कारण बन सकती है। ऐसे में हेल्दी ब्रेन के लिए रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है।
मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट ब्रेन के सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ती है। यह नींद और एकाग्रता दोनों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि आप हर 30 मिनट पर स्क्रीन से नजर हटाकर ब्रेन को थोड़ा आराम दें।
ज्यादा चीनी, फैट और प्रोसेस्ड फूड्स दिमाग की काम करने की शक्ति को कम कर सकत हैं। इससे ब्रेन में सूजन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ता है। ऐसे में आप हेल्दी डाइट लें जिसमें ओमेगा-3, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर हो।
लंबे समय तक तनाव में रहने से कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जो ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या योग करें और म्यूजिक से स्ट्रेस को कंट्रोल करें।
शारीरिक गतिविधि न होने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें।