Daily Habits Damaging Brain: दिमाग को चुपचाप बीमार कर सकती हैं आपकी ये 5 आदतें, समय रहते पहचानिए खतरा!

Habits Damaging Brain: बदलती लाइफस्टाइल में ऐसी कई आदतें शामिल हैं जो धीरे-धीरे ब्रेन फॉग, स्ट्रेस, मेमोरी लॉस जैसी समस्याओं का कारण बनती जा रही हैं। जरूरी ये है कि आप समय रहते इन आदतों को पहचानें।

भारत

Anamika Mishra

Sep 14, 2025

daily habits that harm brain, habits that damage brain health, silent brain killers, lifestyle habits affecting brain, brain damaging habits to avoid,
दिमाग को बीमार कर सकती हैं आपकी ये आदतें। (Image Source: Gemini AI)

Brain Damaging Habits: दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, लेकिन हम उसे सबसे कम महत्व देते हैं। रोजमर्रा की ऐसी कई आदतें हैं जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन, जिंदगी की भागदौड़ में हम इन आदतों को नजरअंजाद कर देते हैं। ऐसे में समय रहते अगर इन आदतों को नहीं बदला गया, तो लंबे समय में यह गंभीर मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं। आइए इन आदतों के बारे में जानते हैं।

नींद की कमी (Lack of Sleep)

कम नींद लेने से दिमाग खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है। लंबे समय तक नींद की कमी याददाश्त कमजोर होने और ध्यान की कमी का कारण बन सकती है। ऐसे में हेल्दी ब्रेन के लिए रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है।

स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताना (Excessive Screen Time)

मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट ब्रेन के सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ती है। यह नींद और एकाग्रता दोनों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि आप हर 30 मिनट पर स्क्रीन से नजर हटाकर ब्रेन को थोड़ा आराम दें।

जंक फूड और खराब खानपान (Junk Food and Bad Eating Habits)

ज्यादा चीनी, फैट और प्रोसेस्ड फूड्स दिमाग की काम करने की शक्ति को कम कर सकत हैं। इससे ब्रेन में सूजन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ता है। ऐसे में आप हेल्दी डाइट लें जिसमें ओमेगा-3, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर हो।

लगातार स्ट्रेस में रहना (Chronic Stress)

लंबे समय तक तनाव में रहने से कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जो ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या योग करें और म्यूजिक से स्ट्रेस को कंट्रोल करें।

फिजिकल एक्टिविटी की कमी (Lack of Physical Activity)

शारीरिक गतिविधि न होने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें।

इन संकेतों को पहचानें (Recognize These Signs)

  • बार-बार भूल जाना
  • डिसीजन लेने में परेशानी
  • चिड़चिड़ापन
  • फोकस में कमी
  • बिना कारण थकान

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

