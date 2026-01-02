Healthy Lifestyle Tips: चिकन धोते वक्त नींबू और नमक डालना क्यों है जरूरी? सेहत से जुड़ा है इसका गहरा कारण

How to remove bacteria from chicken naturally|फोटो सोर्स – Gemini@Ai
Healthy Lifestyle Tips: चिकन धोते समय सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि नींबू और नमक डालना एक स्मार्ट और सेहतमंद तरीका माना जाता है। यह तरीका मांस से हानिकारक बैक्टीरिया और गंदगी को हटाने में मदद करता है और चिकन को ज्यादा साफ, ताजा और सुरक्षित बनाता है। रोजाना खाने वाले भी अक्सर इस सरल लेकिन असरदार स्वास्थ्य-संबंधी टिप को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसके पीछे का कारण सीधे आपकी सेहत और भोजन की सुरक्षा से जुड़ा है।
नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड और नमक दोनों मिलकर प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करते हैं। ये चिकन की सतह पर मौजूद गंदगी, बदबू और बैक्टीरिया को काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि यह तरीका आज भी देसी किचन में भरोसे के साथ अपनाया जाता है।
कच्चे चिकन में हानिकारक बैक्टीरिया पनपने की संभावना रहती है। नींबू और नमक वाला पानी चिकन की ऊपरी सतह को साफ करता है और कीटाणुओं के असर को कम करता है। अगर चिकन को कुछ मिनट इस घोल में भिगोकर रखा जाए, तो वह पकाने के लिए ज्यादा सुरक्षित हो जाता है।
कई लोगों को चिकन की कच्ची महक और उसका चिपचिपा एहसास पसंद नहीं आता। नींबू का खट्टापन इस बदबू को सोख लेता है और नमक चिकन की सतह को साफ कर देता है। नतीजा यह होता है कि चिकन ज्यादा फ्रेश महसूस होता है और पकाने में भी अच्छा लगता है।
जब चिकन अच्छी तरह साफ होता है, तो वह मैरीनेशन के दौरान मसालों को बेहतर तरीके से सोखता है। नींबू-नमक से धुला चिकन मसालों को गहराई तक अपने अंदर समा लेता है, जिससे करी हो या ग्रिल्ड डिश हर निवाला ज्यादा स्वादिष्ट बनता है।
नींबू का हल्का एसिड चिकन के रेशों को मुलायम करने में मदद करता है। इस वजह से पकने के बाद चिकन ज्यादा सॉफ्ट और जूसी रहता है। खासकर फ्राई या ग्रिल करते समय यह तरीका बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि मांस सख्त या रबरी नहीं होता।
एक बड़े बर्तन में पानी लें, उसमें एक नींबू का रस और एक चम्मच नमक मिलाएं। चिकन को इस पानी में करीब 5 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद उसे निकालकर 2–3 बार साफ पानी से धो लें। यह आसान, प्राकृतिक और किफायती तरीका है, जो किसी भी केमिकल क्लीनर से कहीं बेहतर माना जाता है।
