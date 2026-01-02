2 जनवरी 2026,

लाइफस्टाइल

Healthy Lifestyle Tips: चिकन धोते वक्त नींबू और नमक डालना क्यों है जरूरी? सेहत से जुड़ा है इसका गहरा कारण

Healthy Lifestyle Tips: अक्सर घरों में चिकन लाने के बाद लोग उसे सिर्फ नल के नीचे पानी से धोकर पकाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। देखने में यह तरीका आसान लगता है, लेकिन सेहत के लिहाज से यह पूरी तरह पर्याप्त नहीं माना जाता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 02, 2026

Chicken health benefits, Kitchen hygiene tips,

How to remove bacteria from chicken naturally|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Healthy Lifestyle Tips: चिकन धोते समय सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि नींबू और नमक डालना एक स्मार्ट और सेहतमंद तरीका माना जाता है। यह तरीका मांस से हानिकारक बैक्टीरिया और गंदगी को हटाने में मदद करता है और चिकन को ज्यादा साफ, ताजा और सुरक्षित बनाता है। रोजाना खाने वाले भी अक्सर इस सरल लेकिन असरदार स्वास्थ्य-संबंधी टिप को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसके पीछे का कारण सीधे आपकी सेहत और भोजन की सुरक्षा से जुड़ा है।

Chicken Washing Tips: क्यों खास है नींबू और नमक?

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड और नमक दोनों मिलकर प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करते हैं। ये चिकन की सतह पर मौजूद गंदगी, बदबू और बैक्टीरिया को काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि यह तरीका आज भी देसी किचन में भरोसे के साथ अपनाया जाता है।

बैक्टीरिया और गंदगी से राहत

कच्चे चिकन में हानिकारक बैक्टीरिया पनपने की संभावना रहती है। नींबू और नमक वाला पानी चिकन की ऊपरी सतह को साफ करता है और कीटाणुओं के असर को कम करता है। अगर चिकन को कुछ मिनट इस घोल में भिगोकर रखा जाए, तो वह पकाने के लिए ज्यादा सुरक्षित हो जाता है।

बदबू और चिपचिपापन होता है कम

कई लोगों को चिकन की कच्ची महक और उसका चिपचिपा एहसास पसंद नहीं आता। नींबू का खट्टापन इस बदबू को सोख लेता है और नमक चिकन की सतह को साफ कर देता है। नतीजा यह होता है कि चिकन ज्यादा फ्रेश महसूस होता है और पकाने में भी अच्छा लगता है।

मसालों का स्वाद बढ़ाता है

जब चिकन अच्छी तरह साफ होता है, तो वह मैरीनेशन के दौरान मसालों को बेहतर तरीके से सोखता है। नींबू-नमक से धुला चिकन मसालों को गहराई तक अपने अंदर समा लेता है, जिससे करी हो या ग्रिल्ड डिश हर निवाला ज्यादा स्वादिष्ट बनता है।

चिकन रहता है नरम और जूसी

नींबू का हल्का एसिड चिकन के रेशों को मुलायम करने में मदद करता है। इस वजह से पकने के बाद चिकन ज्यादा सॉफ्ट और जूसी रहता है। खासकर फ्राई या ग्रिल करते समय यह तरीका बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि मांस सख्त या रबरी नहीं होता।

चिकन धोने का सही देसी तरीका

एक बड़े बर्तन में पानी लें, उसमें एक नींबू का रस और एक चम्मच नमक मिलाएं। चिकन को इस पानी में करीब 5 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद उसे निकालकर 2–3 बार साफ पानी से धो लें। यह आसान, प्राकृतिक और किफायती तरीका है, जो किसी भी केमिकल क्लीनर से कहीं बेहतर माना जाता है।

Sperm Count Food: पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ाने वाले 10 फूड्स, जो नेचुरली बढ़ा सकते हैं स्पर्म काउंट
लाइफस्टाइल
Healthy Sperm Lifestyle, Fertility Care for Men,

Healthy Lifestyle

Published on:

02 Jan 2026 12:43 pm

Healthy Lifestyle Tips: चिकन धोते वक्त नींबू और नमक डालना क्यों है जरूरी? सेहत से जुड़ा है इसका गहरा कारण

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

