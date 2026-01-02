Healthy Lifestyle Tips: चिकन धोते वक्त नींबू और नमक डालना क्यों है जरूरी? सेहत से जुड़ा है इसका गहरा कारण

Healthy Lifestyle Tips: चिकन धोते समय सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि नींबू और नमक डालना एक स्मार्ट और सेहतमंद तरीका माना जाता है। यह तरीका मांस से हानिकारक बैक्टीरिया और गंदगी को हटाने में मदद करता है और चिकन को ज्यादा साफ, ताजा और सुरक्षित बनाता है। रोजाना खाने वाले भी अक्सर इस सरल लेकिन असरदार स्वास्थ्य-संबंधी टिप को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसके पीछे का कारण सीधे आपकी सेहत और भोजन की सुरक्षा से जुड़ा है।