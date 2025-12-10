Chicken Vs Fish: वजन, मसल्स और इम्यूनिटी के लिए कौन है बेस्ट?

चिकन उन लोगों की पहली पसंद होता है जो हल्का और कम-फैट वाला प्रोटीन लेना चाहते हैं। खासकर चिकन ब्रेस्ट बिना त्वचा के इसे खाने पर इसमें फैट लगभग ना के बराबर होता है।सिर्फ 3 औंस (लगभग 85 ग्राम) में करीब 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है।यह कैलोरी और सैचुरेटेड फैट दोनों में कम होता है, इसलिए वेट मैनेजमेंट में काफी मददगार है।डार्क मीट यानी लेग पीस, थाई आदि में प्रोटीन के साथ-साथ आयरन, जिंक और सेलेनियम भी होता है। इसमें फैट थोड़ा ज्यादा होता है (लगभग 9 ग्राम/85 ग्राम), लेकिन अगर इसे ग्रिल या बेक किया जाए तो यह भी हेल्दी विकल्प बन जाता है।