9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

होटलों में कमरा नंबर 420 और 13 क्यों नहीं होता, जयपुर के एक होटल मैनेजर ने कमाल का कारण बताया

Hotel Room No 13 &amp; 420 Story : होटल कमरे का ये कमाल का रहस्य शायद ही आप जानते होंगे! आइए, Hotel Manager से जानते हैं कि होटल में रूम नंबर 13 और 420 क्यों नहीं होता है?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ravi Gupta

Dec 09, 2025

why there is no 13 number room in hotel, why there is no 420 number room in hotel, Jaipur Hotel Manager, interesting Story,

होटल कमरे की प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

HotelRoom No 13 & 420 Story : हम लोग छोटे-मोटे से लेकर 5 स्टार होटल तक में ठहरे होंगे! पर इस बात पर कभी ध्यान नहीं गया होगा कि होटल में 13 और 420 नंबर का कमरा क्यों नहीं होता है। हमें भी गूगल पर इस तरह की जानकारी दिखी। तब हमने इसके पीछे का सटीक कारण समझने का प्रयास किया। इस बात को हमने जयपुर के एक होटल मैनेजर से बातचीत करके जानने की कोशिश की है।

सच में होटलों में कमरा नंबर 420 और 13 नहीं होता?

होटल इंडस्ट्री में करीब 6 साल से बतौर मैनेजर काम कर रहे नवदीप सिंह ने हंसते हुए कहा कि हां, ये बात सच है। होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को ये बात पता भी है। पर, आम लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। इसके पीछे का कारण मजेदार और लॉजिकल है।

Room No 13 Story: होटल रूम नंबर 13 की कहानी

नवदीप कहते हैं, मान लीजिए आपको हमारे होटल में कमरा नंबर 13 मिला। पर, आप इसे एक बार हिंदी में उच्चारण करके देखिए, 13 (तेरा) कोई भी तेरह उच्चारण नहीं करता है। ये होटल इंडस्ट्री में असम्मानजनक माना जाता है। संभावित है कि कोई गेस्ट इस बात से नाराज भी हो जाए। इसलिए होटल में कमरा नंबर 13 नहीं होता है। इसके पीछे का कारण सिर्फ सम्मान से जुड़ा है।

Room No 420 Story: होटल रूम नंबर 420 की कहानी

नवदीप कहते हैं, ये बात सीधे तौर पर समझ आती है। किसी को '420' कहना सबसे बड़ी गाली है, यानी उसे धोखेबाज या फ्रॉड बुलाने की तरह है। मोटे तौर पर कहा जाए तो 420 एक सम्मानजनक शब्द नहीं है। ये भारतीय कानून में भी इसी तरह से परिभाषित है। इसलिए, भारत के होटलों में 420 नंबर का कमरा नहीं होता है। 419 के बाद सीधे 421 शुरू हो जाता है।

विदेशों में भी 420 नंबर का कमरा नहीं होता

आपको एक और तथ्य सुनकर हैरानी हो सकती है। पश्चिमी देशों में 420 नंबर को गांजा (Cannabis/Marijuana) पीने के एक कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहां, 20 अप्रैल की तारीख को '4/20' (अप्रैल 20) भी कहा जाता है और यह नशे से जुड़ा हुआ है। जब होटलों में यह नंबर होता है, तो अक्सर ऐसे मेहमान आते हैं जो सिर्फ उस नंबर के कमरे में रुककर धूम्रपान करना चाहते हैं। इसलिए वेस्टर्न कंट्री में भी 420 नंबर का कमरा नहीं होता है।

ये भी पढ़ें

Honeymoon Couple : हनीमून पर कांड करने से बचना है तो ना करें ऐसी गलतियां
रिलेशनशिप
Honeymoon Couple Missing, indore couple news, what mistakes became danger on honeymoon trip, honeymoon trip tips, honeymoon trip plan, honeymoon trip safety tips, Sonam raghuwanshi, Sonam raghuwanshi news hindi, Sonam raghuwanshi news latest, Sonam raghuwanshi news full story,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

09 Dec 2025 01:18 pm

Published on:

09 Dec 2025 01:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / होटलों में कमरा नंबर 420 और 13 क्यों नहीं होता, जयपुर के एक होटल मैनेजर ने कमाल का कारण बताया

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

कौन हैं Rahul Bhatia? IndiGo को आसमान तक ले जाने वाले बिजनेस टायकून, नेट वर्थ जानकर रह जाएंगे हैरान

Rahul Bhatia, Rahul Bhatia IndiGo, who is Rahul Bhatia, Man who owns IndiGo, IndiGo owner,
लाइफस्टाइल

Packaged Milk Side Effects: आप भी पैकेट दूध उबालते हैं? तो ये खबर एक बार जरूर पढ़ लें

Packaged Milk Side Effects, Packet Milk Boiling Side Effects, Boiling Packaged Milk,
लाइफस्टाइल

Dhurandhar एक्ट्रेस Sara Arjun का आइवरी ट्रैडिशनल लुक वायरल, रणवीर सिंह की नजरें भी टिक गईं, बोले—Wow

Sara Arjun Viral Fashion, Sara Arjun Ethnic Look, Sara Arjun Style Photos,
फैशन

Premature Grey Hair: ग्रे हेयर कंट्रोल, बालों को अंदर से काला करने वाले 5 नेचुरल मेलानिन-फूड्स

premature greying solutions, hair greying reversal food, melanin boosting foods
लाइफस्टाइल

Healthy Relationship Signs: Toxic नहीं, Magic! ये 5 ग्रीन फ्लैग्स बताते हैं रिश्ता है सच्चा

Safe Partner Signs, Dating Tips for Women, Healthy Relationship Signs, Emotional Compatibility,
रिलेशनशिप
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.