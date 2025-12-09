होटलों में कमरा नंबर 420 और 13 क्यों नहीं होता, जयपुर के एक होटल मैनेजर ने कमाल का कारण बताया

आपको एक और तथ्य सुनकर हैरानी हो सकती है। पश्चिमी देशों में 420 नंबर को गांजा (Cannabis/Marijuana) पीने के एक कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहां, 20 अप्रैल की तारीख को '4/20' (अप्रैल 20) भी कहा जाता है और यह नशे से जुड़ा हुआ है। जब होटलों में यह नंबर होता है, तो अक्सर ऐसे मेहमान आते हैं जो सिर्फ उस नंबर के कमरे में रुककर धूम्रपान करना चाहते हैं। इसलिए वेस्टर्न कंट्री में भी 420 नंबर का कमरा नहीं होता है।