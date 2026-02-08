Ultra Processed Foods Alert: मैगी जैसे पैकेटबंद फूड बन रहे हैं साइलेंट किलर, बढ़ा रहे हैं गंभीर बीमारियों का खतरा

मध्य प्रदेश के हरदा जिले से सामने आया मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की खानपान की आदतों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आरोप है कि मैगी खाने के बाद 25 वर्षीय युवक अरविंद झिझोरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, इसलिए मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस घटना ने पैकेटबंद और इंस्टेंट फूड को लेकर लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है।