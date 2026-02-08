क्या आपके पार्टनर ने भी आपको ‘Soft Launch’ किया है? जानें सोशल मीडिया के ये नए रोमांस ट्रेंड्स

Soft Launch Valentine Trend:वैलेंटाइन डे अब सिर्फ बड़े गुलदस्तों, महंगे डिनर और सोशल मीडिया पर खुलेआम प्यार जताने तक सीमित नहीं रह गया है। बदलते दौर में रोमांस का अंदाज भी बदल गया है जहां पहले रिश्ते की “लाउड अनाउंसमेंट” होती थी, वहीं अब लोग प्यार को थोड़ा प्राइवेट, थोड़ा मिस्ट्री वाला रखना पसंद कर रहे हैं। इसी सोच से जन्म ले रहे हैं सोशल मीडिया के नए रोमांस ट्रेंड्स जैसे Soft Launch, जहां पार्टनर को दिखाया तो जाता है, लेकिन पूरी पहचान बताए बिना। क्या आपके रिश्ते में भी ऐसा कुछ हो रहा है?