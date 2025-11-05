Patrika LogoSwitch to English

Healthy Egg Combinations: अंडे के साथ खाएं ये 5 फूड्स, हेल्थ, स्किन और हेयर के लिए कमाल का कॉम्बिनेशन!

Healthy Egg Combinations : क्या आप जानते हैं अंडे के साथ कौन-से फूड्स खाने से उसका न्यूट्रिशन दोगुना हो जाता है? जानिए 5 ऐसे हेल्दी कॉम्बो एवोकाडो, पालक, टमाटर, ओट्स और शिमला मिर्च जो अंडे के फायदों को कई गुना बढ़ा देते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 05, 2025

Healthy Egg Combinations

Healthy Egg Combinations (photo- gemini ai)

Healthy Egg Combinations: अंडा वैसे तो खुद में ही एक सुपरफूड है। प्रोटीन, विटामिन D, कोलीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर। एक बड़ा अंडा लगभग 6 से 7 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? अंडे को किस चीज के साथ खाया जाता है, ये तय करता है कि उसका न्यूट्रिशन आपका शरीर कितना इस्तेमाल कर पाएगा। कुछ फूड्स अंडे के साथ मिलकर उसके फायदों को कई गुना बढ़ा देते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 सुपर कॉम्बिनेशन के बारे में।

एवोकाडो, हेल्दी फैट्स का जादू

अंडे में कई फैट-सॉल्यूबल विटामिन्स (A, D, E, K) होते हैं, जो शरीर में तभी अच्छे से काम करते हैं जब आप उन्हें हेल्दी फैट्स के साथ खाते हैं। एवोकाडो इसमें मदद करता है। इसके मोनोअनसेचुरेटेड फैट्स इन विटामिन्स को बेहतर तरीके से शरीर में अवशोषित होने में मदद करते हैं। साथ ही, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं और दिल को हेल्दी बनाते हैं। एवोकाडो का पोटैशियम ब्लड प्रेशर और मसल्स की टेंशन को भी कम करता है।

पालक, प्रोटीन और आयरन का पावर कॉम्बो

अंडा और पालक का जोड़ीदार कॉम्बो सिर्फ स्वाद में नहीं, सेहत में भी शानदार है। पालक में नॉन-हीम आयरन होता है, जिसे शरीर आसानी से नहीं ले पाता। लेकिन अंडे के एमिनो एसिड और विटामिन C की वजह से ये आयरन शरीर में अच्छे से अवशोषित होता है। पालक का फोलेट और अंडे का कोलीन मिलकर दिमाग और सेल रिपेयर में मदद करते हैं। मतलब नाश्ता जो एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ाए।

टमाटर, दिल का दोस्त और एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर

अंडे और टमाटर का कॉम्बिनेशन सिर्फ ब्रेकफास्ट प्लेट को रंगीन नहीं बनाता, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अंडे की जर्दी में मौजूद फैट्स लाइकोपीन (टमाटर का एंटीऑक्सीडेंट) को शरीर में बेहतर अवशोषित करते हैं। यही लाइकोपीन दिल की सुरक्षा करता है और इंफ्लेमेशन को कम करता है।

ओट्स, लंबे समय तक एनर्जी देने वाला नाश्ता

अगर सुबह जल्दी भूख लग जाती है, तो अंडे के साथ ओट्स ट्राय करें। ओट्स में फाइबर और स्लो कार्ब्स होते हैं, और अंडे में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। ये कॉम्बो ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है और एनर्जी धीरे-धीरे रिलीज होती है। यानी दिन की शुरुआत बैलेंस्ड एनर्जी से करें, बिना थकान के।

शिमला मिर्च, विटामिन C की कमी पूरी करे

अंडे में लगभग सब कुछ होता है, बस विटामिन C नहीं। यहां शिमला मिर्च काम आती है। लाल और पीली शिमला मिर्च में संतरे से भी ज्यादा विटामिन C होता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कोलेजन बनाता है और आयरन अवशोषण को बढ़ाता है। इसके अंदर मौजूद बीटा-कैरोटीन और ल्यूटीन आंखों की रोशनी के लिए भी फायदेमंद हैं।

Updated on:

05 Nov 2025 12:11 pm

Published on:

05 Nov 2025 11:54 am

Hindi News / Lifestyle News / Healthy Egg Combinations: अंडे के साथ खाएं ये 5 फूड्स, हेल्थ, स्किन और हेयर के लिए कमाल का कॉम्बिनेशन!

