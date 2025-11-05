Healthy Egg Combinations: अंडे के साथ खाएं ये 5 फूड्स, हेल्थ, स्किन और हेयर के लिए कमाल का कॉम्बिनेशन!

Healthy Egg Combinations: अंडा वैसे तो खुद में ही एक सुपरफूड है। प्रोटीन, विटामिन D, कोलीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर। एक बड़ा अंडा लगभग 6 से 7 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? अंडे को किस चीज के साथ खाया जाता है, ये तय करता है कि उसका न्यूट्रिशन आपका शरीर कितना इस्तेमाल कर पाएगा। कुछ फूड्स अंडे के साथ मिलकर उसके फायदों को कई गुना बढ़ा देते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 सुपर कॉम्बिनेशन के बारे में।