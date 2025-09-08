Dahi Egg Hair Mask: केमिकल नहीं, अंडे और दही से घर पर ही पा सकते हैं स्मूद और शाइनी बाल

Dahi Egg Hair Mask For Healthy Hair: आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, प्रदूषण और गलत खानपान की वजह से बालों की सेहत पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण बालों का झड़ना, ग्रोथ रुकना और बालों की चमक खो जाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में कई महिलाएं मार्केट में मिलने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं।अगर आप भी अपने बेजान और रूखे बालों से परेशान हैं और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहतीं, तो घर पर अंडा और दही का नेचुरल हेयर मास्क लगा सकती हैं, जिससे आपके बालों की सेहत सुधर सकती है।यहां जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका।
एक बाउल में 1 अंडा और 2 बड़े चम्मच दही डालें। चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या नारियल तेल भी मिला सकते हैं, जिससे हेयर मास्क और भी ज्यादा पौष्टिक और मॉइस्चराइजिंग बन जाए। इसके बाद सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटें जब तक कि एक स्मूद और गाढ़ा पेस्ट तैयार न हो जाए। यह पेस्ट लगाने में आसान होगा और बालों को गहराई से पोषण देगा।
सबसे पहले बालों को हल्का गीला कर लें ताकि पेस्ट बालों और स्कैल्प पर आसानी से लग सके। इसके बाद तैयार पेस्ट को स्कैल्प से लेकर पूरे बालों की लंबाई तक अच्छी तरह लगाएं। जब पेस्ट पूरे बालों पर अच्छे से लग जाए, तो बालों को शावर कैप से कवर कर लें और इसे लगभग 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही लगे रहने दें। तय समय के बाद बालों को हल्के शैम्पू और ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें।
अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हैं, तो हफ्ते में 1-2 बार यह मास्क जरूर लगाएं। वहीं, नॉर्मल हेयर के लिए महीने में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करना काफी है।