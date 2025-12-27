27 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

B Letter Baby Names: अगर चाहिए कुछ हटके, तो ‘B’ से शुरू होने वाले ये भारतीय नाम जरूर देखें

B Letter Baby Names: बच्चे का नाम चुनना है खास और अलग? यहां जानिए ‘B’ लेटर से शुरू होने वाले मॉडर्न लड़के और लड़की के नाम, जो छोटे, यूनिक और पॉजिटिव अर्थ वाले हैं।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 27, 2025

B Letter Baby Names Hindu, B Letter Baby Names Modern, Baby Names, Indian Baby Names

'B' letter unique baby names| (फोटो सोर्स- Freepik)

B Letter Baby Names: जब घर में छोटा बच्चा आता है, तो सबसे पहला और जरूरी काम होता है उसका एक अच्छा सा नाम चुनना। इसलिए आज के पैरेंट्स ऐसे नाम चाहते हैं जो यूनिक हो, बोलने में स्टाइलिश लगें और जिनका अर्थ भी पॉजिटिव और इंस्पायरिंग हो। इसी वजह से ‘B’ लेटर से शुरू होने वाले मॉडर्न बेबी नेम्स इन दिनों ट्रेंड में हैं। ये नाम न तो बहुत हैवी लगते हैं और न ही आउटडेटेड और सुनने में भी एकदम क्लासी लगते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा नाम ढूंढ रहे हैं जो मॉडर्न होने के साथ अच्छा भी लगें, तो नीचे दी गई लिस्ट आपके लिए है।

लड़कों के नाम और उनके अर्थ ('B' Letter Baby Boy Names)

लड़कों के लिए 'B' अक्षर के नाम अक्सर साहस और सफलता की भावना से जुड़े होते हैं:

  • भव्य (Bhavya): इसका अर्थ है शानदार, विशाल या बहुत सुंदर।
  • भावेश (Bhavesh): यह भगवान शिव का एक नाम है, जिसका अर्थ है 'संसार के स्वामी'।
  • बिहान (Bihan): इसका अर्थ है सुबह या प्रभात, जो नई शुरुआत का प्रतीक है।
  • ब्रह्म (Brahm): इसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता या ब्रह्मांड के रचयिता।
  • बकुल (Bakul): यह एक बहुत ही सुगंधित फूल का नाम है।
  • भुवन (Bhuvan): इसका अर्थ है दुनिया या संसार।

लड़कियों के नाम और उनके अर्थ ('B' Letter Baby Girl Names)

लड़कियों के लिए 'B' अक्षर के नाम बहुत ही मॉडर्न और मधुर लगते हैं:

  • बानी (Bani): विद्या की देवी 'माँ सरस्वती' का एक सुंदर नाम।
  • बृंदा (Brinda): इसका अर्थ है तुलसी का पौधा या राधा रानी का एक नाम।
  • भाविनी (Bhavini): एक ऐसी महिला जिसके मन में गहरे भाव हों।
  • बरखा (Barkha): इसका सीधा और प्यारा अर्थ है 'बारिश' या वर्षा।
  • बिपाशा (Bipasha): यह एक प्रसिद्ध नदी का नाम है।
  • बिंदिया (Bindiya): माथे पर लगाने वाली बिंदी या चमकता हुआ तारा।

नेचर से चुने गए खास नाम (Nature Inspired 'B' Letter Baby Names)

नेचर से इंस्पायर्ड ये B' अक्षर के नाम रोशनी, धरती और फूलों जैसी खूबसूरती को दिखाते हैं।

  • भानु (Bhanu): सूर्य, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक
  • भास्कर (Bhaskar): सूरज, जो अंधकार को दूर करता है
  • भुवन (Bhuvan): पृथ्वी, संसार, प्रकृति का विस्तार
  • भूमि (Bhumi): धरती, स्थिरता और मातृत्व का प्रतीक
  • बेला (Bela): एक सुगंधित फूल, कोमलता और सुंदरता
  • भान्वी (Bhanvi): सूर्य की किरण, उजाले और सकारात्मकता का प्रतीक

