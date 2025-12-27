27 दिसंबर 2025,

शनिवार

लाइफस्टाइल

Nita Ambani Look: नीता अंबानी की आइवरी साड़ी ने जीता दिल, लेकिन ‘श्रीनाथजी’ नेकलेस की भव्यता पर टिकी सबकी नजरें

Nita Ambani Look: रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने 'जीवन' मेडिकल विंग के उद्घाटन पर अपनी आइवरी सिल्क साड़ी और भगवान श्रीनाथजी वाले विशेष पर्ल नेकलेस से फैशन जगत में हलचल मचा दी है। जानें उनके इस रॉयल लुक की क्या खासियत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 27, 2025

Hand-painted Lord Shrinathji jewelry, Elegant Nita Ambani style, Nita Ambani spiritual necklace

Nita Ambani Royal look| (फोटो सोर्स- reliancefoundation/ Instagram)

Nita Ambani Look: जब बात भारतीय संस्कृति, परंपरा और मॉडर्न फैशन के अनोखे फ्यूजन की आती है, तो नीता अंबानी का नाम सबसे ऊपर आता है। हाल ही में मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में 'जीवन' नामक नए मेडिकल विंग के उद्घाटन के दौरान नीता अंबानी का एक नया लुक सामने आया। जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता रविंद्रभाई दलाल की स्मृति में समर्पित इस कार्यक्रम में नीता अंबानी ने न केवल अपनी शालीनता से बल्कि अपने 'ग्रेसफुल' स्टाइल स्टेटमेंट से भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

आइवरी सिल्क और रानी पिंक का शाही तालमेल

श्रीनाथजी पर्ल नेकलेस : फैशन और फेथ(आस्था) का फ्यूजन

इस पूरे लुक का सबसे चर्चित हिस्सा उनका हैंड-पेंटेड श्रीनाथजी पर्ल नेकलेस रहा। यह नेकलेस केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि कला का एक कमाल का नमूना है। नेकलेस के केंद्र में भगवान श्रीनाथजी की भव्य आकृति है, जिसे बारीकी से हाथ से पेंट किया गया है। और साथ ही नेकलेस को रूबी और चमकते हीरों से सजाया गया था। यह ज्वेलरी पीस 'स्पिरिचुअल काउचर' के बढ़ते ट्रेंड को दर्शाता है, जहां लोग अपनी आस्था को फैशन के माध्यम से दिखाते हैं।

सिग्नेचर मेकअप और हेयरस्टाइल

नीता अंबानी ने अपने लुक को बैलेंस रखने के लिए मिनिमल लेकिन ग्लैम मेकअप चुना। उनकी आंखों पर ड्रामेटिक विंग्ड आईलाइनर और मस्कारा था, जो उनके चेहरे को एक शार्प लुक दे रहा था। होंठों के लिए उन्होंने ग्लॉसी पिंक शेड को चुना जो उनके ब्लाउज के रंग से पर्फेक्ट्ली मैच कर रहा था। बालों को एक स्लीक मिडिल-पार्टेड बन में स्टाइल किया गया था, और छोटी लाल बिंदी उनके ट्रेडिशनल भारतीय लुक को कम्पलीट कर रही थी।

New Year Party Look 2026: यूनिक स्टाइल चाहिए, तो जानिए न्यू ईयर पार्टी में गर्म और ग्लैम रहने के सीक्रेट
फैशन
New year party look, new year look 2026, winter saree look.

लाइफस्टाइल

Published on:

27 Dec 2025 07:10 pm

Hindi News / Lifestyle News / Nita Ambani Look: नीता अंबानी की आइवरी साड़ी ने जीता दिल, लेकिन 'श्रीनाथजी' नेकलेस की भव्यता पर टिकी सबकी नजरें

लाइफस्टाइल

