Nita Ambani Look: नीता अंबानी की आइवरी साड़ी ने जीता दिल, लेकिन ‘श्रीनाथजी’ नेकलेस की भव्यता पर टिकी सबकी नजरें

Nita Ambani Royal look
Nita Ambani Look: जब बात भारतीय संस्कृति, परंपरा और मॉडर्न फैशन के अनोखे फ्यूजन की आती है, तो नीता अंबानी का नाम सबसे ऊपर आता है। हाल ही में मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में 'जीवन' नामक नए मेडिकल विंग के उद्घाटन के दौरान नीता अंबानी का एक नया लुक सामने आया। जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता रविंद्रभाई दलाल की स्मृति में समर्पित इस कार्यक्रम में नीता अंबानी ने न केवल अपनी शालीनता से बल्कि अपने 'ग्रेसफुल' स्टाइल स्टेटमेंट से भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
इस पूरे लुक का सबसे चर्चित हिस्सा उनका हैंड-पेंटेड श्रीनाथजी पर्ल नेकलेस रहा। यह नेकलेस केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि कला का एक कमाल का नमूना है। नेकलेस के केंद्र में भगवान श्रीनाथजी की भव्य आकृति है, जिसे बारीकी से हाथ से पेंट किया गया है। और साथ ही नेकलेस को रूबी और चमकते हीरों से सजाया गया था। यह ज्वेलरी पीस 'स्पिरिचुअल काउचर' के बढ़ते ट्रेंड को दर्शाता है, जहां लोग अपनी आस्था को फैशन के माध्यम से दिखाते हैं।
नीता अंबानी ने अपने लुक को बैलेंस रखने के लिए मिनिमल लेकिन ग्लैम मेकअप चुना। उनकी आंखों पर ड्रामेटिक विंग्ड आईलाइनर और मस्कारा था, जो उनके चेहरे को एक शार्प लुक दे रहा था। होंठों के लिए उन्होंने ग्लॉसी पिंक शेड को चुना जो उनके ब्लाउज के रंग से पर्फेक्ट्ली मैच कर रहा था। बालों को एक स्लीक मिडिल-पार्टेड बन में स्टाइल किया गया था, और छोटी लाल बिंदी उनके ट्रेडिशनल भारतीय लुक को कम्पलीट कर रही थी।
