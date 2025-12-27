Nita Ambani Look: नीता अंबानी की आइवरी साड़ी ने जीता दिल, लेकिन ‘श्रीनाथजी’ नेकलेस की भव्यता पर टिकी सबकी नजरें

Nita Ambani Look: जब बात भारतीय संस्कृति, परंपरा और मॉडर्न फैशन के अनोखे फ्यूजन की आती है, तो नीता अंबानी का नाम सबसे ऊपर आता है। हाल ही में मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में 'जीवन' नामक नए मेडिकल विंग के उद्घाटन के दौरान नीता अंबानी का एक नया लुक सामने आया। जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता रविंद्रभाई दलाल की स्मृति में समर्पित इस कार्यक्रम में नीता अंबानी ने न केवल अपनी शालीनता से बल्कि अपने 'ग्रेसफुल' स्टाइल स्टेटमेंट से भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।