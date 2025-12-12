Dry Lips in Winter: सर्दियों में होंठ फटने का असली कारण B12 की कमी, जानिए इसे दूर करने के लिए खाएं 20 फूड्स

1 अंडा (Egg) B12, प्रोटीन से स्किन रिपेयर में मदद

2 फोर्टिफाइड सीरियल्स B12 से भरपूर, वेजिटेरियन के लिए बेहतर

3 फिश (सैल्मन/टूना) हाई B12 + ओमेगा-3 से होंठों की नमी बढ़ाती है

4 मीट (चिकन/मटन) नैचुरल B12 सोर्स, स्किन हेल्थ में सहायक

5 दही B12 + गुड बैक्टीरिया, पाचन व स्किन के लिए अच्छा

6 दूध आसानी से मिलने वाला B12 सोर्स

7 पनीर वेजिटेरियन के लिए अच्छा B12 विकल्प

8 चीज़ (चेडर/स्विस) लिप्स की ड्राइनेस कम करने में मददगार

9 घी स्किन मॉइश्चर बैलेंस में मदद

10 फोर्टिफाइड बादाम मिल्क वेगन B12 सोर्स

11 फोर्टिफाइड सोया मिल्क प्लांट-बेस्ड B12 विकल्प

12 मशरूम (फोर्टिफाइड) कुछ किस्मों में B12 पाया जाता है

13 नट्स (बादाम/अखरोट) स्किन को हेल्दी बनाने वाले फैट्स

14 फ्लैक्ससीड ओमेगा-3 से लिप्स पर नमी बनी रहती है

15 हरी सब्जियां (पालक/मेथी) शरीर के न्यूट्रिशन बैलेंस को सपोर्ट

16 बीन्स एनर्जी और स्किन हेल्थ में मदद

17 चना/राजमा वेजिटेरियन प्रोटीन + स्किन रिपेयर

18 ओट्स (फोर्टिफाइड) सुबह के लिए आसान B12-बढ़ाने वाला विकल्प

19 एवोकाडो स्किन को डेप्ली मॉइस्चराइज करता है