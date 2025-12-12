12 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Dry Lips in Winter: सर्दियों में होंठ फटने का असली कारण B12 की कमी, जानिए इसे दूर करने के लिए खाएं 20 फूड्स

Dry Lips in Winter: सर्दियों में होंठ फटना आम बात है, लेकिन अगर आपके होंठ बार-बार फटते है, सूखे रहते हैं या परतें उतरती रहती हैं, तो यह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं विटामिन B12 की कमी की भी निशानी हो सकती है।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 12, 2025

Natural ways to treat dry lips|फोटो सोर्स - Freepik

Dry Lips in Winter: सर्दियों में होंठ फटना आम बात है, लेकिन अगर आपके होंठ बार-बार फटते हैं, बहुत सूखे रहते हैं या परतें उतरती रहती हैं, तो यह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं विटामिन B12 की कमी की भी निशानी हो सकती है।B12 शरीर में कई जरूरी काम करता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स बनाना, इम्यूनिटी मजबूत रखना, दिमाग और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखना।

होंठ क्यों फटते हैं? B12 की कमी का असली कारण

  • होंठों की नमी तेजी से घटती है
  • ड्राइनेस बढ़ती है
  • होंठों के किनारे फटने लगते हैं
  • लिप बाम लगाने पर भी आराम नहीं मिलता

विटामिन B12 की कमी के आम लक्षण

  • लगातार थकान और कमजोरी
  • चक्कर आना
  • स्किन का पीलापन
  • होंठ, त्वचा और चेहरे का बेजान दिखना
  • बार-बार होंठ फटना और किनारों पर दरारें पड़ना

B12 की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं?

अंडा

अंडे की जर्दी B12 का बेहतरीन स्रोत है। इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और कैल्शियम भी होता है, जो त्वचा और होंठों को अंदर से पोषण देता है।

फिश और मीट (नॉन-वेज खाने वालों के लिए)

सैल्मन, ट्यूना, चिकन और रेड मीट में B12 भरपूर होता है।इन्हें हफ्ते में 2–3 बार खाने से कमी तेजी से पूरी होती है।

फोर्टिफाइड फूड्स (वेजिटेरियंस के लिए)

जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, वे आसानी से ये चीजें ले सकते हैं B12 फोर्टिफाइड सीरियल्स,फोर्टिफाइड सोया मिल्क और
प्लांट-बेस्ड मिल्क।इनमें B12 अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाता है।

कुछ और असरदार फूड्स (Vitamin B12 Rich Foods Table)

क्रमफूड का नामकैसे मदद करता है
1अंडा (Egg)B12, प्रोटीन से स्किन रिपेयर में मदद
2फोर्टिफाइड सीरियल्सB12 से भरपूर, वेजिटेरियन के लिए बेहतर
3फिश (सैल्मन/टूना)हाई B12 + ओमेगा-3 से होंठों की नमी बढ़ाती है
4मीट (चिकन/मटन)नैचुरल B12 सोर्स, स्किन हेल्थ में सहायक
5दहीB12 + गुड बैक्टीरिया, पाचन व स्किन के लिए अच्छा
6दूधआसानी से मिलने वाला B12 सोर्स
7पनीरवेजिटेरियन के लिए अच्छा B12 विकल्प
8चीज़ (चेडर/स्विस)लिप्स की ड्राइनेस कम करने में मददगार
9घीस्किन मॉइश्चर बैलेंस में मदद
10फोर्टिफाइड बादाम मिल्कवेगन B12 सोर्स
11फोर्टिफाइड सोया मिल्कप्लांट-बेस्ड B12 विकल्प
12मशरूम (फोर्टिफाइड)कुछ किस्मों में B12 पाया जाता है
13नट्स (बादाम/अखरोट)स्किन को हेल्दी बनाने वाले फैट्स
14फ्लैक्ससीडओमेगा-3 से लिप्स पर नमी बनी रहती है
15हरी सब्जियां (पालक/मेथी)शरीर के न्यूट्रिशन बैलेंस को सपोर्ट
16बीन्सएनर्जी और स्किन हेल्थ में मदद
17चना/राजमावेजिटेरियन प्रोटीन + स्किन रिपेयर
18ओट्स (फोर्टिफाइड)सुबह के लिए आसान B12-बढ़ाने वाला विकल्प
19एवोकाडोस्किन को डेप्ली मॉइस्चराइज करता है
20डार्क चॉकलेटएंटीऑक्सीडेंट्स से होंठ हेल्दी दिखते हैं

ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें

  • किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा न खाएं संतुलन जरूरी है।
  • अगर होंठ लगातार फट रहे हैं या अंदर से जलन महसूस हो रही है, तो ब्लड टेस्ट करवाकर B12 लेवल जरूर जांचें।
  • जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह से B12 सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं।
  • पानी ज्यादा पिएं और होंठों को बार-बार चाटने की आदत छोड़े।

