Dry Lips in Winter: सर्दियों में होंठ फटने का असली कारण B12 की कमी, जानिए इसे दूर करने के लिए खाएं 20 फूड्स

Natural ways to treat dry lips|फोटो सोर्स - Freepik
Dry Lips in Winter: सर्दियों में होंठ फटना आम बात है, लेकिन अगर आपके होंठ बार-बार फटते हैं, बहुत सूखे रहते हैं या परतें उतरती रहती हैं, तो यह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं विटामिन B12 की कमी की भी निशानी हो सकती है।B12 शरीर में कई जरूरी काम करता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स बनाना, इम्यूनिटी मजबूत रखना, दिमाग और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखना।
अंडे की जर्दी B12 का बेहतरीन स्रोत है। इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और कैल्शियम भी होता है, जो त्वचा और होंठों को अंदर से पोषण देता है।
सैल्मन, ट्यूना, चिकन और रेड मीट में B12 भरपूर होता है।इन्हें हफ्ते में 2–3 बार खाने से कमी तेजी से पूरी होती है।
जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, वे आसानी से ये चीजें ले सकते हैं B12 फोर्टिफाइड सीरियल्स,फोर्टिफाइड सोया मिल्क और
प्लांट-बेस्ड मिल्क।इनमें B12 अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाता है।
|क्रम
|फूड का नाम
|कैसे मदद करता है
|1
|अंडा (Egg)
|B12, प्रोटीन से स्किन रिपेयर में मदद
|2
|फोर्टिफाइड सीरियल्स
|B12 से भरपूर, वेजिटेरियन के लिए बेहतर
|3
|फिश (सैल्मन/टूना)
|हाई B12 + ओमेगा-3 से होंठों की नमी बढ़ाती है
|4
|मीट (चिकन/मटन)
|नैचुरल B12 सोर्स, स्किन हेल्थ में सहायक
|5
|दही
|B12 + गुड बैक्टीरिया, पाचन व स्किन के लिए अच्छा
|6
|दूध
|आसानी से मिलने वाला B12 सोर्स
|7
|पनीर
|वेजिटेरियन के लिए अच्छा B12 विकल्प
|8
|चीज़ (चेडर/स्विस)
|लिप्स की ड्राइनेस कम करने में मददगार
|9
|घी
|स्किन मॉइश्चर बैलेंस में मदद
|10
|फोर्टिफाइड बादाम मिल्क
|वेगन B12 सोर्स
|11
|फोर्टिफाइड सोया मिल्क
|प्लांट-बेस्ड B12 विकल्प
|12
|मशरूम (फोर्टिफाइड)
|कुछ किस्मों में B12 पाया जाता है
|13
|नट्स (बादाम/अखरोट)
|स्किन को हेल्दी बनाने वाले फैट्स
|14
|फ्लैक्ससीड
|ओमेगा-3 से लिप्स पर नमी बनी रहती है
|15
|हरी सब्जियां (पालक/मेथी)
|शरीर के न्यूट्रिशन बैलेंस को सपोर्ट
|16
|बीन्स
|एनर्जी और स्किन हेल्थ में मदद
|17
|चना/राजमा
|वेजिटेरियन प्रोटीन + स्किन रिपेयर
|18
|ओट्स (फोर्टिफाइड)
|सुबह के लिए आसान B12-बढ़ाने वाला विकल्प
|19
|एवोकाडो
|स्किन को डेप्ली मॉइस्चराइज करता है
|20
|डार्क चॉकलेट
|एंटीऑक्सीडेंट्स से होंठ हेल्दी दिखते हैं
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य