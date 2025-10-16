Patrika LogoSwitch to English

Dry Lip : सूखे-फटे होंठो का कारण हो सकता है ये विटामिन, ऐसी समस्या होने पर इन चीजों का सेवन करें

Dry Lip : सर्दी या गर्मी में होंठ फटना आम समस्या है, लेकिन यह सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता। जानें कौन से विटामिन B12 और B2 की कमी होंठ फटने का कारण बन सकते हैं, इसके अन्य लक्षण और होंठों को मुलायम रखने के आसान घरेलू उपाय।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 16, 2025

Lip Care Tips

Lip Care Tips (photo- gemini ai)

Lip Care Tips: सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, होंठ फटना एक आम लेकिन बहुत तकलीफ देने वाली समस्या है। कई लोग इसे हल्का मामला समझकर केवल लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगाते रहते हैं, लेकिन बार-बार होंठ फटने, कोनों से कटने या हमेशा सूखे और बेजान दिखने के पीछे सिर्फ मौसम नहीं होता। कभी-कभी यह शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपके होंठ लगातार फट रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि इसके असली कारण क्या हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है।

होंठ फटने के मुख्य कारण

होंठ फटने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें प्रमुख हैं, शरीर में पानी की कमी होंठों को तुरंत सूखा और फटा बना देती है। ठंडी या शुष्क हवा होंठों की नमी छीन लेती है। बार-बार जीभ से होंठों को गीला करना, इससे होंठ और अधिक संवेदनशील और फटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिगरेट या तंबाकू का सेवन, यह होंठों की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। पोषक तत्वों की कमी, खासकर विटामिन और मिनरल्स की कमी। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट। विटामिन A और जिंक का असंतुलन।

कौन से विटामिन की कमी से होंठ फटते हैं?

अक्सर होंठ फटने का कारण विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन) और B12 (कोबालामिन) की कमी होता है।

विटामिन B2 की कमी: होंठ और त्वचा रूखी और खुरदरी हो जाती है। मुंह के कोनों पर दरारें या घाव बन सकते हैं, और जीभ लाल और सूजी हुई लग सकती है।

विटामिन B12 की कमी: होंठ कोनों से कटने लगते हैं, जलन महसूस होती है, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है और बाल व स्किन की हालत बिगड़ने लगती है।

विटामिन B12 और B2 की कमी कैसे दूर करें?

इन विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए अपनी रोज की डाइट में शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध, पनीर, दही, चीज अंडा और मांसाहारी विकल्प मछली, साल्मन, टूना, सार्डीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, बीन्स, सोया प्रोडक्ट्स अगर खानपान से पर्याप्त विटामिन नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से B12 और B2 सप्लीमेंट लिया जा सकता है।

होंठों की देखभाल के आसान टिप्स

दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीएं। SPF वाला लिप बाम इस्तेमाल करें, खासकर धूप में निकलते वक्त। हफ्ते में 2-3 बार लिप स्क्रब करें। ऑर्गेनिक लिप बाम का इस्तेमाल करें। रात में होंठों पर बीटरूट का रस लगाएं, जिससे होंठों को नेचुरल रंग और नमी मिले। इन आसान उपायों को अपनाकर आप होंठों को फटने और सूखने से बचा सकते हैं, साथ ही उन्हें मुलायम, हाइड्रेटेड और सुंदर बनाए रख सकते हैं।

Published on:

16 Oct 2025 01:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / Dry Lip : सूखे-फटे होंठो का कारण हो सकता है ये विटामिन, ऐसी समस्या होने पर इन चीजों का सेवन करें

