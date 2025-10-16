Dry Lip : सूखे-फटे होंठो का कारण हो सकता है ये विटामिन, ऐसी समस्या होने पर इन चीजों का सेवन करें

Lip Care Tips (photo- gemini ai)
Lip Care Tips: सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, होंठ फटना एक आम लेकिन बहुत तकलीफ देने वाली समस्या है। कई लोग इसे हल्का मामला समझकर केवल लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगाते रहते हैं, लेकिन बार-बार होंठ फटने, कोनों से कटने या हमेशा सूखे और बेजान दिखने के पीछे सिर्फ मौसम नहीं होता। कभी-कभी यह शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपके होंठ लगातार फट रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि इसके असली कारण क्या हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है।
होंठ फटने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें प्रमुख हैं, शरीर में पानी की कमी होंठों को तुरंत सूखा और फटा बना देती है। ठंडी या शुष्क हवा होंठों की नमी छीन लेती है। बार-बार जीभ से होंठों को गीला करना, इससे होंठ और अधिक संवेदनशील और फटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिगरेट या तंबाकू का सेवन, यह होंठों की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। पोषक तत्वों की कमी, खासकर विटामिन और मिनरल्स की कमी। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट। विटामिन A और जिंक का असंतुलन।
अक्सर होंठ फटने का कारण विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन) और B12 (कोबालामिन) की कमी होता है।
विटामिन B2 की कमी: होंठ और त्वचा रूखी और खुरदरी हो जाती है। मुंह के कोनों पर दरारें या घाव बन सकते हैं, और जीभ लाल और सूजी हुई लग सकती है।
विटामिन B12 की कमी: होंठ कोनों से कटने लगते हैं, जलन महसूस होती है, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है और बाल व स्किन की हालत बिगड़ने लगती है।
इन विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए अपनी रोज की डाइट में शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध, पनीर, दही, चीज अंडा और मांसाहारी विकल्प मछली, साल्मन, टूना, सार्डीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, बीन्स, सोया प्रोडक्ट्स अगर खानपान से पर्याप्त विटामिन नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से B12 और B2 सप्लीमेंट लिया जा सकता है।
दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीएं। SPF वाला लिप बाम इस्तेमाल करें, खासकर धूप में निकलते वक्त। हफ्ते में 2-3 बार लिप स्क्रब करें। ऑर्गेनिक लिप बाम का इस्तेमाल करें। रात में होंठों पर बीटरूट का रस लगाएं, जिससे होंठों को नेचुरल रंग और नमी मिले। इन आसान उपायों को अपनाकर आप होंठों को फटने और सूखने से बचा सकते हैं, साथ ही उन्हें मुलायम, हाइड्रेटेड और सुंदर बनाए रख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य