Dry Lip : सूखे-फटे होंठो का कारण हो सकता है ये विटामिन, ऐसी समस्या होने पर इन चीजों का सेवन करें

Lip Care Tips: सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, होंठ फटना एक आम लेकिन बहुत तकलीफ देने वाली समस्या है। कई लोग इसे हल्का मामला समझकर केवल लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगाते रहते हैं, लेकिन बार-बार होंठ फटने, कोनों से कटने या हमेशा सूखे और बेजान दिखने के पीछे सिर्फ मौसम नहीं होता। कभी-कभी यह शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपके होंठ लगातार फट रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि इसके असली कारण क्या हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है।