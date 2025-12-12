कैंसर से लड़कर चैंपियन बनने तक, युवराज सिंह का जज्बा आज के युवाओं के लिए लाइफ-लेसन हैं

Happy Birthday Yuvraj Singh : भारतीय क्रिकेट के सबसे जज्बाती और प्रेरणा देने वाले खिलाड़ियों में से एक है, युवराज सिंह (43)। आज उनके जन्मदिन पर जब हम उनके करियर को याद करते हैं, तो सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात ही नहीं, बल्कि उनका 'Never Give Up' वाला जबरदस्त एटिट्यूड सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।