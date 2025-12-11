कैंसर मरीजों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी! ये Vaccine लगते ही शरीर खुद मिटाएगा Cancer

रिसर्च टीम ने ऐसे नैनोपार्टिकल बनाए हैं जो सीधे ट्यूमर की सतह से चिपक जाते हैं, खासकर उन ट्यूमर्स से जिनमें HER2 प्रोटीन ज्यादा होता है (ये कई तरह के कैंसर में पाया जाता है)। ये नैनोपार्टिकल्स mRNA अंदर पहुंचाकर कैंसर सेल को स्पाइक प्रोटीन बनाने पर मजबूर कर देते हैं। और जैसे ही ये प्रोटीन बनता है, इम्यून सिस्टम फट से सक्रिय हो जाती है और कैंसर सेल को दुश्मन मानकर हमला कर देती है। सबसे खास बात ये है कि COVID-19 के कारण हमारे लगभग सभी शरीरों में पहले से ही स्पाइक प्रोटीन की इम्यून मेमोरी मौजूद है। यानी कैंसर सेल जैसे ही यह प्रोटीन दिखाएगी, और तेजी से उसे नष्ट करने लगेगा।