11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Tulsi Khane Ke Fayde: रोज तुलसी की सिर्फ 4 पत्तियां… और इन बीमारियों की झंझट खत्म! जानिए असली फायदे

Tulsi Khane Ke Fayde: तुलसी के पत्ते रोज खाना इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, शुगर-BP कंट्रोल करता है और सांस व दांतों की दिक्कतों में भी फायदेमंद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 11, 2025

Tulsi Khane Ke Fayde

Tulsi Khane Ke Fayde (photo- freepik)

Tulsi Khane Ke Fayde: आयुर्वेद में तुलसी को औषधियों की रानी कहा गया है। घर की बालकनी में रखा एक छोटा-सा पौधा भी कई बीमारियों से बचाने की ताकत रखता है। मेडिकल साइंस में इसे Ocimum Sanctum कहा जाता है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और प्रोटेक्टिव गुण शरीर को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। खास बात यह है कि तुलसी शरीर में मौजूद टॉक्सिक कणों, प्रदूषण और पेस्टिसाइड्स जैसे एंडोसल्फान, लिंडेन और क्लोरपाईरिफोस से भी लड़ने में मदद करती है।

अगर आप जानते हैं कि तुलसी पूजा में क्यों इस्तेमाल होती है, तो इसका असली कारण यही है, यह शरीर और मन दोनों के लिए बेहद शुद्ध और फायदेमंद मानी जाती है। आइए जानते हैं रोजाना तुलसी खाने के फायदे (tulsi ke patte khane ke fayde) और इसे कैसे खाना चाहिए।

तुलसी के पत्ते खाने के फायदे (tulsi khane ke fayde hindi)

सांस की दिक्कतों में राहत- सर्दी-जुकाम, गले में खराश, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो, तुलसी बेहद असरदार है। 4–5 तुलसी की पत्तियां, थोड़ा अदरक और 1 चम्मच शहद मिलाकर उबाल लें। यह काढ़ा खांसी को जल्दी शांत करता है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार- तुलसी खून में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करती है। इससे दिल की सेहत सुधरती है और हार्ट अटैक का जोखिम भी घटता है।

सिर दर्द और तनाव में फायदेमंद- अगर सिर दर्द बार-बार होता है या आप तनाव में रहते हैं, तो तुलसी आपको आराम दे सकती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व दिमाग को शांत करते हैं और तनाव कम करते हैं।

मुंह के इंफेक्शन में राहत- मुंह के छाले, बदबू या इंफेक्शन में तुलसी के पत्ते चबाना बहुत फायदेमंद है। तुलसी के एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह की सफाई करते हैं और छालों को जल्दी भरते हैं।

पथरी की समस्या में आराम- तुलसी का नियमित सेवन किडनी स्टोन बनने से बचाता है। तुलसी का पानी किडनी को डिटॉक्स करता है और पथरी की परेशानी कम कर सकता है।

दांतों और मसूड़ों के लिए फायदेमंद- तुलसी के पत्ते सुखाकर उसका पाउडर दांतों पर लगाने से दांत साफ और चमकदार होते हैं। यह मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है।

रोजाना तुलसी खाने पर क्या होता है? (roj tulsi khane ke fayde)

  • इम्यूनिटी मजबूत होती है
  • तनाव कम होता है
  • पाचन बेहतर होता है
  • ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है
  • हाई BP में राहत मिलती है
  • शरीर में सूजन और संक्रमण कम होते हैं

नियमित रूप से तुलसी के पत्ते खाने से शरीर हर मौसम में बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है।

तुलसी का सेवन कैसे करें? (How to consume basil?)

  • सीधे 4-5 पत्ते चबा लें
  • उबालकर तुलसी का पानी बनाकर पिएं
  • तुलसी का रस निकालकर 1-2 चम्मच लें
  • तुलसी की चाय बनाकर रोज पिएं

ये भी पढ़ें

Tulsi for Cholesterol: रोजाना सुबह खाएं ये पांच हरे पत्ते, खून से गंदे कोलेस्ट्रॉल का मिट जाएगा नामोनिशान
घरेलू और प्राकृतिक उपचार
tulsi ke fayde

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Dec 2025 02:48 pm

Published on:

11 Dec 2025 02:44 pm

Hindi News / Health / Tulsi Khane Ke Fayde: रोज तुलसी की सिर्फ 4 पत्तियां… और इन बीमारियों की झंझट खत्म! जानिए असली फायदे

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Winter Eye Problem: सर्दियों में आंखों कि इन 5 समस्याओं को नजरअंदाज ना करें! नहीं तो होगा भारी नुकसान

Winter eye problems care tips
स्वास्थ्य

लक्षण नहीं दिखते, फिर भी धूप में एक्टिव हो जाता है ये Virus! जीवनभर रहने वाला HSV-1 संक्रमण

Herpes Simplex Virus Type1
स्वास्थ्य

चेहरे पर अचानक तिल बढ़ना कितना खतरनाक? वजह, कमी और हटाने का सही तरीका

Face Moles
स्वास्थ्य

रैबीज की पहचान इतनी मुश्किल क्यों? CDC ने बताया shocking कारण

Human Rabies Test
स्वास्थ्य

बार-बार पैर में दर्द? डॉक्टर बताते हैं ये कैंसर का हो सकता है शुरुआती संकेत!

Early Cancer Signs
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.