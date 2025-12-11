Tulsi Khane Ke Fayde: रोज तुलसी की सिर्फ 4 पत्तियां… और इन बीमारियों की झंझट खत्म! जानिए असली फायदे

Tulsi Khane Ke Fayde: आयुर्वेद में तुलसी को औषधियों की रानी कहा गया है। घर की बालकनी में रखा एक छोटा-सा पौधा भी कई बीमारियों से बचाने की ताकत रखता है। मेडिकल साइंस में इसे Ocimum Sanctum कहा जाता है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और प्रोटेक्टिव गुण शरीर को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। खास बात यह है कि तुलसी शरीर में मौजूद टॉक्सिक कणों, प्रदूषण और पेस्टिसाइड्स जैसे एंडोसल्फान, लिंडेन और क्लोरपाईरिफोस से भी लड़ने में मदद करती है।