Face Moles: चेहरे पर कई सारे तिल हैं? सावधान! आपको हो सकती है ये गंभीर बीमारी

कुछ रिसर्च के अनुसार विटामिन B12 की कमी भी तिल बढ़ने की एक वजह हो सकती है। विटामिन B12 हमारे शरीर में कोशिकाओं को नियंत्रित रखता है। जब इसकी कमी होती है, तो मेलानोसाइट कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। यही वजह है कि B12 की कमी वाले लोगों के चेहरे या शरीर पर नए तिल दिखने लगते हैं। अगर आपके तिल लगातार बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी हो रही हो। ऐसी स्थिति में ब्लड टेस्ट करवाकर B12 का स्तर जरूर जांचें।