11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Human Rabies Test: रेबीज पकड़ में क्यों नहीं आता? ये 1 बड़ी गलती कर देते हैं ज्यादातर लोग और डॉक्टर!

Human Rabies Test: सिर्फ एक सैंपल जांचने से रैबीज छूट सकती है। CDC के आंकड़ों में पता चला कि चारों सैंपल लेने पर ही 100% पुष्टि संभव होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 11, 2025

Human Rabies Test

Human Rabies Test (Photo- freepik)

Human Rabies Test: रेबीज एक बेहद खतरनाक बीमारी है, लेकिन इंसानों में इसकी पहचान कई बार देर से होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर मरीजों की मौत से पहले उनकी जांच नहीं हो पाती, और अगर होती भी है तो सिर्फ एक-दो सैंपल के आधार पर। इससे कई मामले पकड़ में नहीं आते। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने 35 साल के डेटा का बड़ा विश्लेषण किया ताकि पता चल सके कि रेबीज की जांच कब और कैसे ज्यादा सही तरीके से की जा सकती है।

स्टडी में क्या हुआ?

इस शोध में 1990 से 2024 तक अमेरिका में रिपोर्ट हुए 69 मानव रेबीज मामलों को शामिल किया गया। इन सभी मरीजों में मौत से पहले कम से कम एक जांच की गई थी, जैसे लार, गर्दन (nuchal skin), सीरम या CSF (दिमाग के आसपास का तरल)। कुल मिलाकर 382 सैंपल जांचे गए।

वैज्ञानिकों ने देखा कि किस सैंपल में कब तक वायरस पकड़ में आता है और बीमारी शुरू होने के कितने दिन बाद जांच पॉजिटिव होती है। बीमारी शुरू होने के बाद पहला पॉजिटिव सैंपल मिलने का औसत समय 8 दिन का था। मरीजों की औसत मौत का समय 16 दिन पाया गया। यानी डॉक्टरों के पास सही जांच करने के लिए बहुत कम समय की खिड़की होती है।

रैबीज जांच कितनी सटीक होती है?

अगर किसी मरीज से चारों जरूरी सैंपल (लार, नुचाल स्किन, सीरम और CSF) लिए गए, तो रैबीज़ पकड़ने की सफलता 100% तक रही। यानी चारों सैंपल लेने पर फॉल्स-नेगेटिव होने का खतरा बहुत कम (2% से भी कम) था। लेकिन अगर डॉक्टर सिर्फ एक ही सैंपल की जांच करते हैं, तो बीमारी पकड़ने की संभावना 65% से भी कम हो जाती है। इससे कई मामले छूट सकते हैं।

किस सैंपल में कब रैबीज मिलता है?

लार और गर्दन की स्किन: बीमारी के शुरुआती दिनों में वायरस जल्दी पकड़ा जाता है

सीरम और CSF: बीमारी थोड़ी बढ़ने के बाद शरीर एंटीबॉडी बनाता है, तब ये जांचें पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक तरह का सैंपल भरोसा करने के लिए काफी नहीं है।

डॉक्टरों के लिए क्या सीख?

यह स्टडी बताती है कि रेबीज की जांच सिर्फ टेस्ट करवाने तक सीमित नहीं, बल्कि सही सैंपल और सही टाइमिंग पर निर्भर करती है। अगर मरीज बीमारी की शुरुआत में है, तो लार और स्किन से वायरस पकड़ में आ सकता है बाद में, सीरम और CSF में एंटीबॉडी दिख सकती हैं। सिर्फ शुरुआती नेगेटिव रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। CDC की गाइडलाइन मानकर चारों सैंपल लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। इससे इलाज, संक्रमण रोकथाम और पब्लिक हेल्थ की कार्रवाई समय पर की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

घाव धोने से खत्म हो जाता है Rabies का खतरा? जानिए WHO की गाइडलाइन
स्वास्थ्य
dog bite, Rabies, stray dogs, wash with soap, Delhi Supreme Court order,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Health / Human Rabies Test: रेबीज पकड़ में क्यों नहीं आता? ये 1 बड़ी गलती कर देते हैं ज्यादातर लोग और डॉक्टर!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

बार-बार पैर में दर्द? डॉक्टर बताते हैं ये कैंसर का हो सकता है शुरुआती संकेत!

Early Cancer Signs
स्वास्थ्य

नहीं पहुंची 108 एंबुलेंस, मालवाहक वाहन ने बचाई जान

बैंगलोर

Winter Digestion Tips: पेट फूलने से परेशान? सर्दियों में ये चीजें जरूर खाएं

digestion improvement tips, winter digestion tips, home remedies for gas,
लाइफस्टाइल

हार्मोन की गड़बड़ी या कुछ और? WHO ने बताया क्यों लड़कियों में दाढ़ी-मूंछ तेजी से बढ़ती है!

Facial Hair In Girls
स्वास्थ्य

डेंगू का नया पेच! इस साल मरीजों में सीवियर लक्षण दोगुना क्यों मिले? देखिए डेटा की पूरी कहानी

Dengue symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.