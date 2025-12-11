Human Rabies Test: रेबीज पकड़ में क्यों नहीं आता? ये 1 बड़ी गलती कर देते हैं ज्यादातर लोग और डॉक्टर!

Human Rabies Test: रेबीज एक बेहद खतरनाक बीमारी है, लेकिन इंसानों में इसकी पहचान कई बार देर से होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर मरीजों की मौत से पहले उनकी जांच नहीं हो पाती, और अगर होती भी है तो सिर्फ एक-दो सैंपल के आधार पर। इससे कई मामले पकड़ में नहीं आते। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने 35 साल के डेटा का बड़ा विश्लेषण किया ताकि पता चल सके कि रेबीज की जांच कब और कैसे ज्यादा सही तरीके से की जा सकती है।