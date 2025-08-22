घाव धोने से खत्म हो जाता है Rabies का खतरा? जानिए WHO की गाइडलाइन

WHO Guidelines On Rabies: देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरों में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या ने आम लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार और स्थानीय निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़कों से कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए। हालांकि इस फैसले का विरोध भी हुआ और इसी बहस के बीच एक बयान चर्चा में आया कि रेबीज इतना नाजुक वायरस है जिसे सिर्फ साबुन और पानी से धोने से ही खत्म किया जा सकता है।ऐसे में आम लोगों के मन में बड़ा सवाल उठता है क्या वाकई घाव को धोना ही रेबीज से बचाव का पूरा उपाय है या इसके बाद भी इलाज जरूरी है?