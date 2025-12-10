नहीं पहुंची 108 एंबुलेंस, मालवाहक वाहन ने बचाई जान

परिवार का आरोप है कि मरीज Patient की हालत बिगड़ रही थी। परिजनों ने शाम 7 बजे से रात 9.30 बजे तक कई बार 108 एंबुलेंस सेवा को कॉल किया, लेकिन हर बार जवाब मिला, एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है। निजी एंबुलेंस की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। इस दौरान मरीज की स्थिति लगातार खराब होती गई। ऐसे में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता विशु शेट्टी आगे आए और अपने मालवाहक वाहन में एक खाट रखकर मरीज को जिला अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले एक वर्ष से 108 सेवा अव्यवस्थित है और कई मरीज समय पर सहायता न मिलने के कारण परेशान रहे हैं।