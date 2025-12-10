10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

नहीं पहुंची 108 एंबुलेंस, मालवाहक वाहन ने बचाई जान

परिवार का आरोप है कि मरीज की हालत बिगड़ रही थी। परिजनों ने शाम 7 बजे से रात 9.30 बजे तक कई बार 108 एंबुलेंस सेवा को कॉल किया, लेकिन हर बार जवाब मिला, एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है। निजी एंबुलेंस की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। इस दौरान मरीज की स्थिति लगातार खराब होती गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 10, 2025

file photo

एक गंभीर बीमार मरीज को दो घंटे तक 108 एंबुलेंस Ambulance नहीं मिली। मजबूरन मरीज को मालवाहक गाड़ी में अस्पताल ले जाना पड़ा। राज्य Karnataka के उडुपी जिले में सोमवार देर शाम की इस घटना ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

परिवार का आरोप है कि मरीज Patient की हालत बिगड़ रही थी। परिजनों ने शाम 7 बजे से रात 9.30 बजे तक कई बार 108 एंबुलेंस सेवा को कॉल किया, लेकिन हर बार जवाब मिला, एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है। निजी एंबुलेंस की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। इस दौरान मरीज की स्थिति लगातार खराब होती गई। ऐसे में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता विशु शेट्टी आगे आए और अपने मालवाहक वाहन में एक खाट रखकर मरीज को जिला अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले एक वर्ष से 108 सेवा अव्यवस्थित है और कई मरीज समय पर सहायता न मिलने के कारण परेशान रहे हैं।

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उडुपी में 18 एंबुलेंस हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इनमें से सिर्फ 5 से 6 ही नियमित रूप से चल रही हैं। तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों ने कहा कि शिकायतों के बावजूद सरकार या जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया।

उडुपी के विधायक यशपाल सुवर्ण ने आरोप लगाया कि सरकार उडुपी जिले की स्वास्थ्य जरूरतों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है। पिछले दो सालों में कई मरीजों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। 108 एंबुलेंस सेवा बार-बार बाधित हुई है। स्वास्थ्य मंत्री को कई बार जानकारी देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 108 एंबुलेंस कर्मचारियों को अनुचित शिफ्ट पैटर्न, कम वेतन, वाहन रखरखाव समस्याएं और खराब कार्यस्थल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 07:09 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / नहीं पहुंची 108 एंबुलेंस, मालवाहक वाहन ने बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

घृणा फैलाने वाला भाषण देने पर 10 साल की होगी जेल

Hate Speech Bill
राष्ट्रीय

CM पद को लेकर चल रही लड़ाई के बीच सिद्धारमैया ने सभी कांग्रेस विधायकों को दे दी चेतावनी, सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान उपयोगी

धर्म-कर्म

अरिहंत कीर्ति भट्टारक के स्वागत में निकाली शोभायात्रा

धर्म-कर्म

सुपर स्ट्राइकर्स की टीम ने जीता जैन प्रीमियर लीग

खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.