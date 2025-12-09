सुपर स्ट्राइकर्स की टीम ने जीता जैन प्रीमियर लीग

हासन.
मलनाड इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज में आयोजित जैन प्रीमियर लीग थ्री-2025 में विभिन्न टीमों के 66 खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। जैन किंग्स, जैन वारियर्स, जैन पैंथर्स, जैन टाइटंस, जैन राइडर्स, सुपर स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबले के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की टीम विजेता बनीं। कप्तान दिनेश सेठिया ने लगातार दूसरी बार टॉफी अपने नाम की। उपविजेता जैन राइडर्स टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बनाए । वरुण तातेड़ ने जबरदस्त बल्लेबाजी व गेंदबाजी करते हुए मैन ऑफ दी सीरीज, बेस्ट बल्लेबाज, इंपैक्ट प्लेयर के अवॉर्ड अपने नाम किए। गौतम कोठारी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का अवॉर्ड मिला। स्कोरिंग की जिम्मेदारी श्वेतांबर जैन कन्या मंडल की करिश्मा जैन एवं करुणा जैन ने संभाली। पुरस्कार वितरण श्वेतांबर जैन महिला मंडल ने किया।
