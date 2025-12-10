Hate Speech : घृणा फैलाने वाला भाषण देने पर 10 साल की होगी जेल, कर्नाटक में पेश हुआ बिल

कर्नाटक विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक में घृणास्पद भाषण को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति (जीवित या मृत), समूह, वर्ग या समुदाय के खिलाफ पूर्वग्रह के आधार पर चोट लगने वाली बात या घृणा उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई कोई भी मौखिक, लिखित, दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक अभिव्यक्ति शामिल हैं। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर होने वाला पूर्वाग्रह शामिल हैं।