सीएम पद की कुर्सी छोड़ने को तैयार सिद्धारमैया! डीके शिवकुमार से मिलने के बाद रखी ये शर्त

हालांकि सिद्धारमैया ने संभवत: पहली बार यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने यह भी संकेत दिया कि वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह बात एक शर्त के साथ कही कि यह तभी संभव होगा जब कांग्रेस के शीर्ष नेता उन्हें ऐसा करने के लिए कहें। "हम दोनों पार्टी, खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करेंगे।"