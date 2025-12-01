Winter Session: पीएम मोदी के तंज का प्रियंका गांधी ने दिया जवाब, ‘हम टिप्स दे सकते हैं’

पीएम मोदी ने कहा कि संसद को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, "विपक्ष को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्हें प्रमुख मुद्दे उठाने चाहिए। उन्हें हार की निराशा से बाहर आना चाहिए। दुर्भाग्य से, कुछ दल हार को पचा नहीं पा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि संसद को चुनावी हार के आक्रोश का मैदान या अहंकार प्रदर्शन का स्थान नहीं बनना चाहिए।