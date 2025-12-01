‘काटने वाले तो और हैं पार्लियामेंट के अंदर…’ पालतू कुत्ता लेकर संसद पहुंच गईं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, कहा- ये काटता नहीं

रेणुका चौधरी (फोटो- ians)
Parliament Session 2025: आज से संसद का शीताकलीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद भवन पहुंचीं। इससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने उन पर एक्शन लेने की मांग कर दी। बीजेपी की मांग पर रेणुका ने पलटवार किया।
रेणुका ने कहा कि इसमें क्या तकलीफ है? गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है, इतना छोटा सा तो है। उन्होंने तंज में कहा कि यह काटने वाला नहीं है। काटने वाले तो और हैं पार्लियामेंट के अंदर। रेणुका के इस बयान से विवाद और गहरा गया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर सांसद को कुछ विशेषाधिकार मिलता है तो उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
जगदंबिका पाल ने कहा कि यह सदन देश की नीतियों पर चर्चा करने की जगह है। वह यहां अपना पालतू कुत्ता लेकर आ गईं और जिस तरह का बयान दे रही हैं, वह देश को शर्मसार करने वाला है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर कुठाराघात और संसद का अपमान बताया।
वहीं, रेणुका चौधरी ने पीएम मोदी के ड्रामा और बिहार चुनाव में विपक्षी दलों की हार पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक महीने के सत्र को घटाकर पंद्रह दिन क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि आप क्यों बौखला रहे हैं कि हाउस में हम कौन-सी मुद्दा उठाएंगे इसीलिए एक महीने का सेशन को काट के आप पंद्रह दिन रख दिए क्यों? क्यों मुद्दे कम थे क्या?
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने लगातार संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर खड़गे ने पीएम मोदी पर भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाए।
