Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘काटने वाले तो और हैं पार्लियामेंट के अंदर…’ पालतू कुत्ता लेकर संसद पहुंच गईं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, कहा- ये काटता नहीं

Parliament Session: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपना पालतू कुत्ता लेकर संसद पहुंच गईं। इस पर जमकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 01, 2025

रेणुका चौधरी (फोटो- ians)

Parliament Session 2025: आज से संसद का शीताकलीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद भवन पहुंचीं। इससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने उन पर एक्शन लेने की मांग कर दी। बीजेपी की मांग पर रेणुका ने पलटवार किया।

'गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है'

रेणुका ने कहा कि इसमें क्या तकलीफ है? गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है, इतना छोटा सा तो है। उन्होंने तंज में कहा कि यह काटने वाला नहीं है। काटने वाले तो और हैं पार्लियामेंट के अंदर। रेणुका के इस बयान से विवाद और गहरा गया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर सांसद को कुछ विशेषाधिकार मिलता है तो उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

रेणुका ने किया लोकतंत्र पर कुठाराघात

जगदंबिका पाल ने कहा कि यह सदन देश की नीतियों पर चर्चा करने की जगह है। वह यहां अपना पालतू कुत्ता लेकर आ गईं और जिस तरह का बयान दे रही हैं, वह देश को शर्मसार करने वाला है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर कुठाराघात और संसद का अपमान बताया।

पीएम मोदी पर किया पलटवार

वहीं, रेणुका चौधरी ने पीएम मोदी के ड्रामा और बिहार चुनाव में विपक्षी दलों की हार पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक महीने के सत्र को घटाकर पंद्रह दिन क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि आप क्यों बौखला रहे हैं कि हाउस में हम कौन-सी मुद्दा उठाएंगे इसीलिए एक महीने का सेशन को काट के आप पंद्रह दिन रख दिए क्यों? क्यों मुद्दे कम थे क्या?

असली मुद्दों पर ध्यान दें पीएम मोदी: खरगे

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने लगातार संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर खड़गे ने पीएम मोदी पर भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Dec 2025 03:02 pm

Published on:

01 Dec 2025 01:43 pm

Hindi News / National News / ‘काटने वाले तो और हैं पार्लियामेंट के अंदर…’ पालतू कुत्ता लेकर संसद पहुंच गईं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, कहा- ये काटता नहीं

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.