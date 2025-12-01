‘काटने वाले तो और हैं पार्लियामेंट के अंदर…’ पालतू कुत्ता लेकर संसद पहुंच गईं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, कहा- ये काटता नहीं

वहीं, रेणुका चौधरी ने पीएम मोदी के ड्रामा और बिहार चुनाव में विपक्षी दलों की हार पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक महीने के सत्र को घटाकर पंद्रह दिन क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि आप क्यों बौखला रहे हैं कि हाउस में हम कौन-सी मुद्दा उठाएंगे इसीलिए एक महीने का सेशन को काट के आप पंद्रह दिन रख दिए क्यों? क्यों मुद्दे कम थे क्या?