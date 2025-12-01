Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, SIR पर विपक्ष कर सकता है हंगामा, ये बिल होंगे पेश

Parliament winter session: आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 01, 2025

संसद (Photo-IANS)

Parliament winter session: आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा हैा। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी। सरकार इस सेशन में 13 पेश करने चा रही है। इसमें बड़े इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं, जबकि विपक्ष SIR, नेशनल सिक्योरिटी समेत कई दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार को सदन के भीतर घेरेगी।

कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की गई है। टैगोर ने इसे 'अभूतपूर्व संकट' से जोड़ते हुए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्रवाई को एकतरफा व तानाशाही बताया है।

विपक्ष SIR पर हमलावर

कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हमलावर हैं। विपक्षी पार्टियां सदन के भीतर बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौतों का मुद्दा भी उठा सकती हैं। कई ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए हैं कि अत्यधिक काम के दवाब के चलते BLOs ने आत्महत्या की है या फिर वह गंभीर बीमारी की चपेट में आए।

लाल किला ब्लास्ट पर हो सकती है चर्चा

इस सत्र में दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार बम धमाके पर भी विपक्ष चर्चा की मांग कर सकता है। राहुल और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज नई FIR और दिल्ली में प्रदूषण और नए लेबर लॉ को लेकर भी हंगामे के आसार हैं। वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एकबार फिर वोट चोरी का मुद्दा गरमा सकता है।

वित्त मंंत्री पेश करेंगी महत्वपूर्ण बिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पेश कर सकती हैं। हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 खास तौर पर कुछ खास सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और प्रोसेस पर सीईएसएस का प्रस्ताव करता है। इस सीईएसएस का मकसद 'नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर खर्च को पूरा करने के लिए रिसोर्स बढ़ाना' है, जो आगे चलकर इन सेक्टर को फंड करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखाता है।

सत्र के दौरान सरकार ने विचार के लिए कई और जरूरी बिल लिस्ट किए हैं। इनमें नेशनल हाईवे (अमेंडमेंट) बिल, एटॉमिक एनर्जी बिल, कॉर्पोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल, इंश्योरेंस लॉ (अमेंडमेंट) बिल और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 शामिल हैं। एटॉमिक एनर्जी बिल से खास ध्यान खींचने की उम्मीद है, क्योंकि यह प्राइवेट कंपनियों के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का रास्ता खोल सकता है। कानून बनाने के अलावा संसद 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के पहले बैच पर भी चर्चा और वोटिंग करेगी।

विपक्ष की चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार: रिजेजू

पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विपक्ष की चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रविवार को ऑल-पार्टी मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री रिजेजू ने मीडिया से कहा कि किसी ने यह नहीं कहा कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी या चलने नहीं देंगे। कुछ नेताओं ने कहा कि वे SIR पर सदन में हंगामा कर सकते हैं। मैं यह पॉजिटिव तरीके से कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं। संसद सबकी है, यह देश की है। पार्लियामेंट में हर मुद्दे पर चर्चा करने का एक तरीका होता है। नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Dec 2025 09:59 am

Published on:

01 Dec 2025 09:41 am

Hindi News / National News / संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, SIR पर विपक्ष कर सकता है हंगामा, ये बिल होंगे पेश

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.