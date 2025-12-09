मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान उपयोगी

ध्यान साधना के कई फायदे हैं जैसे कि तनाव कम करना, मानसिक शांति बढ़ाना और एकाग्रता में सुधार करना। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्यान करने से आत्म नियंत्रण और दैनिक जीवन में अनुशासन भी बढ़ता है।यह बातें साध्वी संयमलता ठाणा ने पिरामिड वैली में कही। उन्होंने वहां ध्यान साधना का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि साधना में स्थान का भी महत्वपूर्ण योग रहता है। पिरामिड के आकर के नीचे बैठकर ऐसा लगता है कि एक विशेष ऊर्जा के से पूरे शरीर में वाइब्रेशन की अनुभूति के साथ विचारों को विराम मिलता है। यह स्थान साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त एवं शांतिदायक है।