28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Ekadashi Tulsi Stuti: एकादशी पर तुलसी स्तुति कब करें, सही समय और लाभ

एकादशी के दिन तुलसी माता की स्तुति करने से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति मिलती है। जानिए तुलसी स्तुति का सही समय, नियम और पूरा पाठ।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 28, 2026

Ekadashi Tulsi Stuti

Ekadashi Tulsi Stuti : तुलसी स्तुति कब और कैसे करें?

Shri Tulsi Stuti : एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी को छूना या उस पर जल चढ़ाना मना है, लेकिन आप तुलसी के पास घी का दीपक जला सकते हैं और श्री तुलसी स्तुति पढ़ सकते हैं। मान्यता है, एकादशी पर तुलसी माता की स्तुति से घर में सुख-समृद्धि आती है, नकारात्मकता दूर होती है और परिवार में सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यही नहीं, तुलसी स्तुति से मन को शांति भी मिलती है और आप आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ते हैं।

पूजा विधि : एकादशी के दिन स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर तुलसी के सामने दीपक जलाएं और श्रद्धा से स्तुति पढ़ें। रोज़मर्रा की भागदौड़ में यह छोटी-सी पूजा आपको सुकून और सकारात्मकता दे जाती है।

श्री तुलसी स्तुति | Shri Tulsi Stuti

तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे।
नमस्ते नारदनुते नारायणमनःप्रिये॥ 1॥

मनः प्रसादजननि सुखसौभाग्यदायिनि।
आधिव्याधिहरे देवि तुलसि त्वां नमाम्यहम्॥ 2॥

यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः।
यदग्रे सर्व वेदाश्च तुलसि त्वां नमाम्यहम्॥ 3॥

अमृतां सर्वकल्याणीं शोकसन्तापनाशिनीम्।
आधिव्याधिहरीं नॄणां तुलसि त्वां नमाम्यहम्॥ 4॥

देवैस्त्चं निर्मिता पूर्वं अर्चितासि मुनीश्वरैः।
नमो नमस्ते तुलसि पापं हर हरिप्रिये॥ 5॥

सौभाग्यं सन्ततिं देवि धनं धान्यं च सर्वदा।
आरोग्यं शोकशमनं कुरु मे माधवप्रिये॥ 6॥

तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भयोऽपि सर्वदा।
कीर्तिताऽपि स्मृता वाऽपि पवित्रयति मानवम्॥ 7॥

या दृष्टा निखिलाघसङ्घशमनी स्पृष्टा वपुःपावनी
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्ताऽन्तकत्रासिनी।
प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता
न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः॥ 8॥

॥ इति श्री तुलसीस्तुतिः ॥

कब करें स्तुति?

तुलसी स्तुति का सबसे अच्छा समय है सूर्योदय। इस वक्त माहौल में ताजगी होती है, मन शांत रहता है और आप खुद भी पॉजिटिव फील करते हैं। तो कोशिश करें कि सूरज निकलते ही मां तुलसी की स्तुति करें और सुख-समृद्धि की कामना करें।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 29 January: राशिफल 29 जनवरी 2026: जया एकादशी पर 4 राशियों को धन लाभ, जानें आज का पूरा भविष्यफल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 29 January

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 06:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Ekadashi Tulsi Stuti: एकादशी पर तुलसी स्तुति कब करें, सही समय और लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

जया एकादशी पर करें ये उपाय, चमक उठेगी किस्मत!

Jaya Ekadashi 2026 Date
धर्म और अध्यात्म

Magh Purnima 2026: जब धरती पर आते हैं देवता, जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त और रवि पुष्य योग का अद्भुत संयोग

Magh Purnima 2026
धर्म और अध्यात्म

बुध का नक्षत्र परिवर्तन 2026: करियर, पैसा और सफलता के योग बनेंगे इन राशियों के लिए

Budh Nakshatra Gochar
धर्म और अध्यात्म

मैरिड लाइफ में नहीं आएगी कोई दिक्कत, बस अपनाएं शास्त्रों के ये सूत्र

Happy Married Life tips
धर्म और अध्यात्म

जया एकादशी 2026 आज: जानिए कब है शुभ मुहूर्त और कौन-सा समय रहेगा श्रेष्ठ

Aaj Ka Panchang 29 January 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.