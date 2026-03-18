Gudi Padwa 2026 Date: गलत दिशा में न लगाएं गुड़ी, जानें सही विधि, नियम और इस पर्व का खास महत्व

Gudi Padwa 2026: चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जिसे गुड़ी पड़वा के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन घर में लगाई जाने वाली गुड़ी यानी विजय पताका शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि सही दिशा और विधि से गुड़ी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं गलत दिशा में लगाने से इसके शुभ फल कम हो सकते हैं। ऐसे में इस खास पर्व पर गुड़ी स्थापित करने के सही नियम जानना बेहद जरूरी है।