Hindu Nav Varsh 2026: खास ग्रह संयोग में शुरू होगा नया साल, गुरु-मंगल की युति से बन सकते हैं बड़े बदलाव के योग

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। साल 2026 में यह पावन अवसर 19 मार्च, गुरुवार को पड़ रहा है, जब हिंदू नववर्ष का आगाज होगा। खास बात यह है कि इस बार नववर्ष की शुरुआत गुरु और मंगल की युति जैसे महत्वपूर्ण ग्रह संयोग में हो रही है, जिसे ज्योतिष में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे खास ग्रह योग आने वाले समय में कई बड़े बदलावों के संकेत देते हैं। आइए जानते हैं कि विक्रम संवत 2083 की शुरुआत किन ज्योतिषीय प्रभावों के साथ होगी और इसका लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है।