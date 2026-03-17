Darsha Amavasya 2026 Date : दर्श अमावस्या पर करें ये खास उपाय, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

बहुत से लोग व्रत रखते हैं, चंद्र देव की पूजा करते हैं, और सफेद फूल, चावल, चीनी या पानी चढ़ाते हैं। चांद के मंत्रों का जाप मन को शांत करने के लिए किया जाता है। श्राद्ध और तर्पण करना बहुत ज़रूरी है, और जरूरतमंदों को खाना, कपड़े, अनाज या तिल देना खास तौर पर शुभ माना जाता है। यह कालसर्प दोष, पितृ दोष और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे रीति-रिवाजों के लिए भी एक अच्छा दिन है।