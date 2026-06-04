Jagannath Temple: जगन्नाथ पुरी मंदिर का ध्वज हवा के उल्टा क्यों लहराता है? जानिए वैज्ञानिक कारण

Jagannath Temple Mystery: पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का एक बड़ा केंद्र नहीं है, बल्कि ये जगह हमेशा से ही रहस्यों और सवालों से भरी रही है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं लोगों को चौंका देती हैं। सबसे दिलचस्प बात है मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, जिसे पतितपावन बाना कहते हैं। कहते हैं ये ध्वज हमेशा हवा के रुख के बिल्कुल उल्टा लहराता है। लोग इसे भगवान जगन्नाथ की अद्भुत ताकत का चिन्ह मानते हैं। अब सवाल उठता है, ये चमत्कार है या फिर कोई वैज्ञानिक वजह इसके पीछे है? आज के समय में इस रहस्य को विज्ञान की नजर से समझना जरूरी हो गया है।