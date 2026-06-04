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Jagannath Temple: जगन्नाथ पुरी मंदिर का ध्वज हवा के उल्टा क्यों लहराता है? जानिए वैज्ञानिक कारण

Jagannath Temple Flag: पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता दिखाई देता है? सदियों से लोग इसे चमत्कार मानते आए हैं, लेकिन विज्ञान इसके पीछे एयरोडायनामिक्स, वायु दबाव और मंदिर की अनोखी कलिंग वास्तुकला को वजह बताता है। जानिए इस रहस्य की वैज्ञानिक सच्चाई।

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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 04, 2026

Puri Jagannath Temple, Jagannath Temple Flag

Jagannath Temple: जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हवा के उल्टा क्यों लहराता है (फोटो सोर्स: en.wikipedia.org)

Jagannath Temple Mystery: पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का एक बड़ा केंद्र नहीं है, बल्कि ये जगह हमेशा से ही रहस्यों और सवालों से भरी रही है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं लोगों को चौंका देती हैं। सबसे दिलचस्प बात है मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, जिसे पतितपावन बाना कहते हैं। कहते हैं ये ध्वज हमेशा हवा के रुख के बिल्कुल उल्टा लहराता है। लोग इसे भगवान जगन्नाथ की अद्भुत ताकत का चिन्ह मानते हैं। अब सवाल उठता है, ये चमत्कार है या फिर कोई वैज्ञानिक वजह इसके पीछे है? आज के समय में इस रहस्य को विज्ञान की नजर से समझना जरूरी हो गया है।

कलिंग वास्तुकला का बेजोड़ नमूना: रेखा देउला शैली

जगन्नाथ मंदिर का ढांचा कलिंग वास्तुकला की रेखा देउला शैली का जबरदस्त उदाहरण है। इस डिजाइन की खासियत है ऊंचे और घुमावदार शिखर, जो देखने में पिरामिड की तरह लगते हैं। मंदिर करीब 65 मीटर ऊंचा है। इसकी यह जटिल संरचना आसपास की हवा का बहाव पूरी तरह बदल देती है।

हवा के विपरीत बहने का वैज्ञानिक गणित: एयरोडायनामिक्स

जब तेज समुद्री हवा इस मंदिर की बड़ी-बड़ी दीवारों और तिकोनी आकृति से टकराती है, तो उसका सीधा रुख नहीं रहता। हवा रुक जाती है, टूटकर बंट जाती है और कई बार उल्टी भी बहने लगती है। विज्ञान की भाषा में इसे ‘एडी करंट्स’ या भंवर धाराएं कहते हैं।

अब हवा के उल्टा बहने की वजह समझें। धरती पर हवा जिस दिशा में चल रही है, जरूरी नहीं कि ऊंचाई पर भी हवा वैसे ही चले। मौसम विज्ञान और फ्लूइड डायनामिक्स के हिसाब से, इसके पीछे कई वजहें हैं –

  1. टर्बुलेंट फ्लो (अशांत प्रवाह): मंदिर की अनोखी बनावट से हवा तेज़ी के साथ ऊपर टकराकर बिखर जाती है। बार-बार दिशा बदलती है या ऊपर की तरफ बहने लगती है।
  2. लो-प्रेशर वर्टिक्स (कम दबाव का भंवर): शिखर के किनारे-किनारे ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जहां दबाव कम हो जाता है। ये भंवर जैसे ज़ोन बनते हैं, जिससे ध्वज अक्सर अगल-बगल की हवा के विपरीत बहने लगता है।
  3. थर्मल ग्रेडिएंट (ताप का अंतर): दोपहर की धूप में मंदिर का पत्थर तपता है। आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऐसे में स्थानीय हवा का बहाव फिर बदल जाता है। इस वजह से भी ध्वज की दिशा हवा से अलग दिखती है।

असल में, ये मंदिर जितना अपनी भक्ती के लिए मशहूर है, उतना ही इसकी आर्किटेक्चर और विज्ञान से जुड़े ये तिलिस्म भी लोगों को खींचते हैं। यहां चमत्कार और विज्ञान, दोनों साथ-साथ चलते हैं।

क्या कोई पुख्ता प्रमाण है? तार्किक रूप से देखा जाए तो इस दावे का कोई 24 घंटे का निरंतर वीडियो साक्ष्य या प्रामाणिक वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करे कि ध्वज हमेशा ही हवा के विपरीत लहराता है। कई बार स्थानीय हवाओं के भ्रम और मानवीय दृष्टिकोण (कन्फर्मेशन बायस) के कारण भी ऐसा प्रतीत होता है।

प्रकृति के नियम और मानवीय मनोविज्ञान

दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जहां तात्कालिक रूप से विज्ञान समझ न आने पर लोग उसे चमत्कार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म (Marine Fossils) मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कभी समुद्र आकाश को छूता था, बल्कि यह टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से हिमालय के निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है।

मानव मस्तिष्क की यह प्रवृत्ति होती है कि जब वह किसी जटिल पैटर्न को तुरंत नहीं समझ पाता, तो वह उसे पौराणिक कथाओं या दैवीय हस्तक्षेप से जोड़ लेता है। आस्था अपनी जगह है और वह लोगों को मानसिक सुकून देती है, लेकिन समाज के बौद्धिक विकास के लिए वैज्ञानिक साक्षरता और तार्किक सोच का होना अनिवार्य है। बिना वैज्ञानिक जांच के किसी भी दावे को अंतिम सत्य मान लेना तार्किक सोच को प्रभावित कर सकता है।

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Published on:

04 Jun 2026 02:33 pm

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