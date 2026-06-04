Shiv Tandav Stotram: रावण ने क्यों रचा था शिव तांडव स्तोत्र? जानिए इसकी कथा और धार्मिक महत्व

Shiv Tandav Stotram Meaning: जीवन में सफलता जब अहंकार का रूप ले लेती है, तो पतन निश्चित हो जाता है। सनातन शास्त्रों में दर्ज लंकापति रावण और देवाधिदेव महादेव की यह गाथा इसी शाश्वत सत्य को प्रमाणित करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार देवर्षि नारद की सलाह पर रावण महादेव को अपनी लंका ले जाने की हठ कर बैठा। जब शिव नहीं माने, तो अपने पराक्रम के घमंड में चूर रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने का प्रयास किया। तभी महादेव ने कौतुकवश अपने पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबाया और पूरा पर्वत रावण के हाथों पर आ टिका। उस भार से दबे रावण ने पीड़ा में ऐसा भयानक 'राव' (क्रंदन) किया जिससे तीनों लोक कांप उठे।