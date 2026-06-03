Ruby Ratna Ke Fayde: जानें किन राशि वालों के लिए भाग्यशाली है माणिक और क्या है पहनने की विधि

Ruby Ratna Ke Fayde: ज्योतिष शास्त्र में रूबी (Ruby Stone), जिसे माणिक्य भी कहते हैं, को रत्नों का राजा माना गया है। इसका सीधा संबंध सौरमंडल के राजा सूर्य ग्रह से है। माना जाता है कि यदि सही सलाह लेकर विधिपूर्वक माणिक धारण (Manik stone benefits in Hindi) किया जाए, तो यह व्यक्ति का आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता (Leadership) और समाज में मान-सम्मान रातों-रात बढ़ा सकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है, तो ज्योतिषी अक्सर भाग्य परिवर्तन और ऊर्जा स्तर को सुधारने के लिए रूबी पहनने की सलाह देते हैं।