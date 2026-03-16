Amavasya Kab Hai: चैत्र अमावस्या कब है 18 या 19 मार्च? जानें सही तारीख, ये 5 काम इस दिन जरूर करने चाहिए

हिंदू कैलेंडर में चैत्र अमावस्या 18 मार्च की सुबह 8:26 बजे शुरू हो जाएगी और 19 मार्च की सुबह 6:53 बजे तक रहेगी। अब सवाल आता है किस दिन पूजा करनी चाहिए? आम तौर पर त्योहारों और व्रतों के लिए सूर्योदय की तिथि यानी उदया तिथि को ही अहम माना जाता है। इसी वजह से 2026 में चैत्र अमावस्या 18 मार्च को है। सारी पूजा, स्नान, दान और रस्में इसी दिन हो जाती हैं। वैसे ब्रह्म मुहूर्त जैसी कुछ रस्में 19 मार्च की सुबह तक चल सकती हैं, लेकिन मुख्य दिन 18 मार्च ही है।