Jagannath Rath Yatra 2026: प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से, आस्था के महाकुंभ के लिए सज रही पुरी

Jagannath Rath Yatra 2026: पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा 2026 इस साल 16 जुलाई से शुरू होगी। 12 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा भव्य रथों में नगर भ्रमण करेंगे। यात्रा के दौरान हेरा पंचमी, बहुदा यात्रा और सुनाबेशा जैसी प्रमुख रस्में निभाई जाएंगी। हर साल लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचकर रथ खींचने की परंपरा में शामिल होते हैं।