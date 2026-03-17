17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : व्रत में नमक क्यों नहीं खाते? जानिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

Sendha Namak ke Fayde : : व्रत में साधारण नमक क्यों नहीं खाया जाता और सेंधा नमक ही क्यों लिया जाता है? जानिए इसके पीछे छिपे धार्मिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़े कारण। नमक छोड़ने से शरीर और मन पर क्या असर पड़ता है—पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 17, 2026

Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate

Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : व्रत में नमक क्यों नहीं खाते (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : हिंदू धर्म में नवरात्रि हो, एकादशी या सावन के सोमवार व्रत का नाम आते ही सबसे पहले नमक छोड़ने की बात आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नमक के बिना खाने में स्वाद नहीं आता, उसे भगवान की भक्ति के समय क्यों हटा दिया जाता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी रस्म है, या इसके पीछे सेहत और आध्यात्म के गहरे राज छिपे हैं?

आइए जानते हैं कि क्यों व्रत में साधारण नमक विलेन बन जाता है और सेंधा नमक का राज क्या है। Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate

1. तामसिक प्रवृत्तियों पर लगाम (Spiritual Reason)

    वैदिक परंपराओं के अनुसार, आज हम जो आयोडीन युक्त सफेद नमक खाते हैं, वह काफी प्रोसेस्ड होता है। इसे तामसिक माना गया है। तामसिक भोजन शरीर में आलस, गुस्सा और वासना जैसी भावनाओं को उत्तेजित करता है।

    व्रत का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। नमक स्वाद की लालसा बढ़ाता है, जिसे छोड़कर हम अपनी आत्मा को भौतिक सुखों से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं।

    2. राहु का प्रभाव और ज्योतिष (Astrological Logic)

      ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध राहु की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। व्रत के दौरान हम शिव या शक्ति की पूजा करते हैं ताकि मन शांत और सूर्य के समान तेजस्वी रहे। ऐसे में नमक का सेवन सौर मंडल की सकारात्मक ऊर्जा में बाधा डाल सकता है। मंदिरों के प्रसाद का फीका होना इसी पवित्रता को बनाए रखने का एक तरीका है।

      3. शरीर का सर्विसिंग यानी डिटॉक्स (Health Benefits)

        वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो साधारण नमक शरीर में वॉटर रिटेंशन (पानी जमा होना) बढ़ाता है। इससे शरीर भारी लगता है और ब्लोटिंग (सूजन) महसूस होती है।

        जब आप व्रत में नमक छोड़ते हैं, तो शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है।

        यह एक तरह का इच्छाशक्ति परीक्षण (Willpower Test) भी है। फीका खाना खाकर आप अपने मन को अनुशासित करना सीखते हैं।

        सेंधा नमक ही क्यों है सुपरफूड? Sendha Namak ke Fayde

        अगर नमक खाना ही है, तो केवल सेंधा नमक (Rock Salt) की अनुमति क्यों है? इसके पीछे ठोस कारण हैं:

        शुद्धता: यह समुद्र के पानी से नहीं, बल्कि पहाड़ों से मिलता है। इसे रिफाइंड नहीं किया जाता, इसलिए यह सात्विक है।

        खनिजों का खजाना: इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो व्रत के दौरान आपको कमजोरी महसूस नहीं होने देते।

        क्या आप जानते हैं?

        हाल के वर्षों में विदेशों में भी सॉल्ट-फ्री डाइट का चलन बढ़ा है। आधुनिक विज्ञान अब मान रहा है कि साल में कुछ दिन नमक छोड़ने से किडनी को आराम मिलता है और टेस्ट बड्स फिर से जीवित हो जाते हैं।

        एक रोचक बात: प्राचीन काल में नमक इतना कीमती था कि इसे सफेद सोना कहा जाता था। व्रत में इसे छोड़ना एक तरह का त्याग (Sacrifice) भी माना जाता था, ताकि इंसान अहंकार को त्याग कर सादगी अपना सके।

        व्रत में नमक छोड़ना केवल धर्म नहीं, बल्कि तन और मन को शुद्ध करने का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। अगली बार जब आप व्रत रखें, तो इसे मजबूरी नहीं, बल्कि खुद को रिचार्ज करने का एक मौका समझें।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

        ये भी पढ़ें

        Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi : कुंभ में 4 ग्रहों की महायुति 2026: इन 4 राशियों का शुरू हुआ गोल्डन टाइम
        धर्म/ज्योतिष
        Chaturgrahi-yog-kumbh-rashi

        खबर शेयर करें:

        Published on:

        17 Mar 2026 04:28 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : व्रत में नमक क्यों नहीं खाते? जानिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

        बड़ी खबरें

        View All

        धर्म और अध्यात्म

        धर्म/ज्योतिष

        ट्रेंडिंग

        Darsha Amavasya 2026 Date : दर्श अमावस्या पर करें ये खास उपाय, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

        Darsha Amavasya 2026 Date
        धर्म और अध्यात्म

        Panchang Today 18 March 2026: आज का पंचांग 18 मार्च 2026: राहुकाल, चौघड़िया, अमावस्या तिथि और शुभ मुहूर्त जानें

        Aaj Ka Panchang 18 March
        धर्म/ज्योतिष

        Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi : कुंभ में 4 ग्रहों की महायुति 2026: इन 4 राशियों का शुरू हुआ गोल्डन टाइम

        Chaturgrahi-yog-kumbh-rashi
        धर्म/ज्योतिष

        Bada Mangal 2026 List : 2026 में 8 बड़े मंगल! जानें क्यों बन रहा है ये दुर्लभ संयोग, जानें पूरी लिस्ट

        Bada Mangal 2026 List
        धर्म और अध्यात्म

        Shukra Nakshatra Parivartan: रेवती नक्षत्र में शुक्र का गोचर, मेष, कर्क, सिंह समेत इन 5 राशियों पर पड़ेगा असर

        Shukra Nakshatra Parivartan
        धर्म/ज्योतिष
        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Rashifal

        T20 World Cup 2026

        PM Narendra Modi

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Grievance Policy

        Privacy Policy

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Code of Conduct

        About Us

        RSS

        Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.