Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : व्रत में नमक क्यों नहीं खाते? जानिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : हिंदू धर्म में नवरात्रि हो, एकादशी या सावन के सोमवार व्रत का नाम आते ही सबसे पहले नमक छोड़ने की बात आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नमक के बिना खाने में स्वाद नहीं आता, उसे भगवान की भक्ति के समय क्यों हटा दिया जाता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी रस्म है, या इसके पीछे सेहत और आध्यात्म के गहरे राज छिपे हैं?