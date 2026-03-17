Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : व्रत में नमक क्यों नहीं खाते? जानिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : व्रत में नमक क्यों नहीं खाते (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : हिंदू धर्म में नवरात्रि हो, एकादशी या सावन के सोमवार व्रत का नाम आते ही सबसे पहले नमक छोड़ने की बात आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नमक के बिना खाने में स्वाद नहीं आता, उसे भगवान की भक्ति के समय क्यों हटा दिया जाता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी रस्म है, या इसके पीछे सेहत और आध्यात्म के गहरे राज छिपे हैं?
वैदिक परंपराओं के अनुसार, आज हम जो आयोडीन युक्त सफेद नमक खाते हैं, वह काफी प्रोसेस्ड होता है। इसे तामसिक माना गया है। तामसिक भोजन शरीर में आलस, गुस्सा और वासना जैसी भावनाओं को उत्तेजित करता है।
व्रत का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। नमक स्वाद की लालसा बढ़ाता है, जिसे छोड़कर हम अपनी आत्मा को भौतिक सुखों से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं।
ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध राहु की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। व्रत के दौरान हम शिव या शक्ति की पूजा करते हैं ताकि मन शांत और सूर्य के समान तेजस्वी रहे। ऐसे में नमक का सेवन सौर मंडल की सकारात्मक ऊर्जा में बाधा डाल सकता है। मंदिरों के प्रसाद का फीका होना इसी पवित्रता को बनाए रखने का एक तरीका है।
वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो साधारण नमक शरीर में वॉटर रिटेंशन (पानी जमा होना) बढ़ाता है। इससे शरीर भारी लगता है और ब्लोटिंग (सूजन) महसूस होती है।
जब आप व्रत में नमक छोड़ते हैं, तो शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है।
यह एक तरह का इच्छाशक्ति परीक्षण (Willpower Test) भी है। फीका खाना खाकर आप अपने मन को अनुशासित करना सीखते हैं।
अगर नमक खाना ही है, तो केवल सेंधा नमक (Rock Salt) की अनुमति क्यों है? इसके पीछे ठोस कारण हैं:
शुद्धता: यह समुद्र के पानी से नहीं, बल्कि पहाड़ों से मिलता है। इसे रिफाइंड नहीं किया जाता, इसलिए यह सात्विक है।
खनिजों का खजाना: इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो व्रत के दौरान आपको कमजोरी महसूस नहीं होने देते।
हाल के वर्षों में विदेशों में भी सॉल्ट-फ्री डाइट का चलन बढ़ा है। आधुनिक विज्ञान अब मान रहा है कि साल में कुछ दिन नमक छोड़ने से किडनी को आराम मिलता है और टेस्ट बड्स फिर से जीवित हो जाते हैं।
एक रोचक बात: प्राचीन काल में नमक इतना कीमती था कि इसे सफेद सोना कहा जाता था। व्रत में इसे छोड़ना एक तरह का त्याग (Sacrifice) भी माना जाता था, ताकि इंसान अहंकार को त्याग कर सादगी अपना सके।
व्रत में नमक छोड़ना केवल धर्म नहीं, बल्कि तन और मन को शुद्ध करने का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। अगली बार जब आप व्रत रखें, तो इसे मजबूरी नहीं, बल्कि खुद को रिचार्ज करने का एक मौका समझें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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