Skin Cancer Signs: सिर्फ 1 मिनट में पहचानें कहीं आपको स्किन कैंसर तो नहीं, एक्सपर्ट्स ने बताए त्वचा कैंसर के 10 संकेत

Skin Cancer Signs: कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. इवान लेविन और त्वचा विशेषज्ञ डॉ. जेफरी नेस्बेल ने मिलकर त्वचा कैंसर के 10 खतरे के संकेत बताए हैं। इनका कहना है कि यह बीमारी दुनिया में बहुत आम है। त्वचा कैंसर में सबसे खतरनाक कैंसर (मेलेनोमा) होता है, उसे पहचानने के लिए उन्होंने एक आसान 'ABCDE' नियम भी दिया है।

Dec 09, 2025

Skin Cancer Signs

Skin Cancer Signs (photo- freepik)

Skin Cancer Signs: त्वचा कैंसर दुनिया में एक आम कैंसर बन चुका है, लेकिन हम लोग इसके शुरूआती और छोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि वास्तव में हमें पता ही नहीं होता है कि ये छोटे संकेत हमें स्किन कैंसर का रोगी बना देंगे। लेकिन हाल ही में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. इवान लेविन और त्वचा विशेषज्ञ डॉ. जेफरी नेस्बेल ने त्वचा कैंसर के 10 संकेत बताये है जो हमारे लिए जानना बेहद जरुरी है। ये लक्षण हमें शुरुआत में ही ये बता देंगे कि हम इस कैंसर के मरीज हैं या मात्र कोई त्वचा की छोटी समस्या है। इन लक्षणों में ऐसे घाव शामिल हैं जो ठीक नहीं हो रहे, मोम जैसे उभार दिख रहा हो, या कोई ऐसा तिल है जो आपके बाकी तिलों से बिलकुल अलग (जिसे 'अगली डकलिंग' मोल कहते हैं) लग रहा हो। डॉक्टरों का कहना है कि नियमित रूप से अपनी त्वचा की जांच खुद करते रहें और अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो उसे गंभीरता से लें।

आम त्वचा कैंसर के 5 संकेत (बेसल और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा)- Early Cancerous Moles

ऐसा घाव जो ठीक न हो- कोई भी ऐसा पुराना घाव जो बार-बार पपड़ीदार हो जाता है, जिससे खून आता है, और जो ठीक होने के बाद फिर से वापस आ गया हो।

मोती जैसा दाना- त्वचा पर कोई छोटा, मोती या मोम जैसा दिखने वाला दाना या उभार दिख रहा हो। काफी बार उसके ऊपर छोटी-छोटी नसें भी दिख सकती हैं।

पपड़ीदार धब्बा- त्वचा पर सूखा, खुरदुरा, या पपड़ीदार निशान बन गया हो जो दवा या क्रीम लगाने पर भी ठीक नहीं हो रहा हो या जो लगातार बढ़ रहा हो।

लाल गांठ- त्वचा में कोई नई, सख्त, लाल गांठ बन गयी हो जो छूने पर दर्द करे या जिससे आसानी से खून बहने लग जाए।

निशान बनना - त्वचा का कोई हिस्सा जो मोटा और सख्त होकर किसी पुराने दाग या निशान के जैसा दिखने लगे, जबकि उस जगह पर कभी कोई चोट लगी ही न हो।

खतरनाक त्वचा कैंसर मेलानोमा की पहचान का तरीका ( ABCDE Rule Melanoma)

अगर आपके किसी तिल या धब्बे में ये 5 चीजें दिखें, तो यह मेलेनोमा हो सकता है।

  • A असममिति (Asymmetry)- जब तिल का आकार टेढ़ा हो या दोनों हिस्से एक जैसे नहीं दिख रहें हो।
  • B किनारे (Border)- जब तिल के किनारे चिकने न होकर कटे-फटे या ऊबड़-खाबड़ हों।
  • C रंग (Color)- जब तिल का रंग एक जैसा न हो, बल्कि उसमें दो या तीन अलग-अलग रंग (जैसे काला, भूरा, लाल) का मिश्रण हों।
  • D व्यास (Diameter)- जब तिल का आकार पेंसिल के रबड़ यानी 6 मिलीमीटर से भी बड़ा हो।
  • E बदलना (Evolving)- जब तिल का आकर और उसका रंग बदल रहा हो या उसमें खुजली या खून आना शुरू हो जाए।

Hindi News / Health / Skin Cancer Signs: सिर्फ 1 मिनट में पहचानें कहीं आपको स्किन कैंसर तो नहीं, एक्सपर्ट्स ने बताए त्वचा कैंसर के 10 संकेत

