Skin Cancer Signs: सिर्फ 1 मिनट में पहचानें कहीं आपको स्किन कैंसर तो नहीं, एक्सपर्ट्स ने बताए त्वचा कैंसर के 10 संकेत

Skin Cancer Signs: त्वचा कैंसर दुनिया में एक आम कैंसर बन चुका है, लेकिन हम लोग इसके शुरूआती और छोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि वास्तव में हमें पता ही नहीं होता है कि ये छोटे संकेत हमें स्किन कैंसर का रोगी बना देंगे। लेकिन हाल ही में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. इवान लेविन और त्वचा विशेषज्ञ डॉ. जेफरी नेस्बेल ने त्वचा कैंसर के 10 संकेत बताये है जो हमारे लिए जानना बेहद जरुरी है। ये लक्षण हमें शुरुआत में ही ये बता देंगे कि हम इस कैंसर के मरीज हैं या मात्र कोई त्वचा की छोटी समस्या है। इन लक्षणों में ऐसे घाव शामिल हैं जो ठीक नहीं हो रहे, मोम जैसे उभार दिख रहा हो, या कोई ऐसा तिल है जो आपके बाकी तिलों से बिलकुल अलग (जिसे 'अगली डकलिंग' मोल कहते हैं) लग रहा हो। डॉक्टरों का कहना है कि नियमित रूप से अपनी त्वचा की जांच खुद करते रहें और अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो उसे गंभीरता से लें।