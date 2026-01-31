Brain Cancer Headache: जिसे आप माइग्रेन समझकर टाल रहे हैं, कहीं वो ब्रेन कैंसर तो नहीं? इन 4 निशानों से पहचानें सच

अगर सिरदर्द लंबे समय तक बना हुआ है और ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी नजर आता है, तो देरी न करें। समय पर जांच और सही इलाज से ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी जान बचाई जा सकती है। याद रखें, हर सिरदर्द कैंसर नहीं होता, लेकिन लगातार होने वाला दर्द शरीर की चेतावनी हो सकता है। अपने शरीर के संकेतों को समझें और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।