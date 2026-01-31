Brain Cancer Headache: जिसे आप माइग्रेन समझकर टाल रहे हैं, कहीं वो ब्रेन कैंसर तो नहीं? इन 4 निशानों से पहचानें सच

Brain Cancer Headache (Photo- gemini ai)
Brain Cancer Headache: अक्सर लोग सिरदर्द को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कभी थकान, कभी नींद पूरी न होना, तो कभी तनाव या माइग्रेन कहकर दर्द को टाल दिया जाता है। लेकिन हर सिरदर्द मामूली नहीं होता। कुछ मामलों में लंबे समय तक रहने वाला या लगातार बढ़ता सिरदर्द गंभीर बीमारी, यहां तक कि ब्रेन कैंसर का संकेत भी हो सकता है। इसलिए समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है।
आज के समय में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और शरीर में होने वाले कई बदलाव पहले ही चेतावनी दे देते हैं। अगर सिरदर्द के साथ कोई और कारण नजर नहीं आ रहा है और दर्द लगातार बना हुआ है, तो इसे अनदेखा करना सही नहीं है।
दिमाग में होने वाले कैंसर को मेडिकल भाषा में ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। यह दिमाग की कोशिकाओं में असामान्य बढ़त के कारण होता है। ब्रेन ट्यूमर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।
बेनाइन ट्यूमर- यह धीरे-धीरे बढ़ता है और सही समय पर इलाज मिलने पर इसे नियंत्रित या ठीक किया जा सकता है।
मैलिग्नेंट ट्यूमर- यह तेजी से बढ़ता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
डॉक्टरों के अनुसार, आम सिरदर्द और ब्रेन कैंसर से जुड़ा सिरदर्द अलग होता है। अगर सिरदर्द में नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
अगर सिरदर्द ब्रेन कैंसर की वजह से हो रहा है, तो इसके साथ शरीर में और भी बदलाव दिख सकते हैं।
बार-बार उल्टी आना - बिना किसी स्पष्ट कारण के उल्टी होना या सुबह ज्यादा उल्टी आना दिमाग में दबाव बढ़ने का संकेत हो सकता है।
नजर कमजोर होना - धुंधला दिखना, डबल दिखना या अचानक नजर का कमजोर होना गंभीर संकेत हो सकता है।
याददाश्त और व्यवहार में बदलाव - बातों को भूलना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, अचानक गुस्सा आना या व्यवहार में बदलाव भी दिमाग से जुड़ी समस्या की ओर इशारा करता है।
अगर सिरदर्द लंबे समय तक बना हुआ है और ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी नजर आता है, तो देरी न करें। समय पर जांच और सही इलाज से ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी जान बचाई जा सकती है। याद रखें, हर सिरदर्द कैंसर नहीं होता, लेकिन लगातार होने वाला दर्द शरीर की चेतावनी हो सकता है। अपने शरीर के संकेतों को समझें और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
