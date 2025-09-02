Brain Cancer Risk: सिर की ये समस्या बन सकती है कैंसर की वजह, 75 हजार लोगों पर शोध, वैज्ञानिकों का दावा

इस रिसर्च में साल 2000 से 2024 तक करीब 75 हजार लोगों का डाटा खंगाला गया। नतीजा चौंकाने वाला था – जिन लोगों को मध्यम से गंभीर स्तर की सिर की चोट (Traumatic Brain Injury) लगी थी, उनमें से लगभग 0.6% लोगों को 3 से 5 साल के भीतर कैंसर जैसे घातक ब्रेन ट्यूमर हो गए। वहीं जिन लोगों को सिर पर कभी चोट नहीं लगी, उनमें यह खतरा बहुत कम पाया गया। अच्छी खबर यह रही कि हल्की सिर की चोट से कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता।