Brain Cancer Risk: सिर की ये समस्या बन सकती है कैंसर की वजह, 75 हजार लोगों पर शोध, वैज्ञानिकों का दावा

Brain Cancer Risk: हम सबने बचपन से बड़ों को कहते सुना है कि सिर पर चोट मत खाना, आगे चलकर नुकसान होगा। अब वैज्ञानिकों ने भी यही बात साबित कर दी है। हाल ही में किए गए एक बड़े शोध ने यह खुलासा किया है कि सिर पर लगी गंभीर चोट आगे चलकर ब्रेन कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है।
इस रिसर्च में साल 2000 से 2024 तक करीब 75 हजार लोगों का डाटा खंगाला गया। नतीजा चौंकाने वाला था – जिन लोगों को मध्यम से गंभीर स्तर की सिर की चोट (Traumatic Brain Injury) लगी थी, उनमें से लगभग 0.6% लोगों को 3 से 5 साल के भीतर कैंसर जैसे घातक ब्रेन ट्यूमर हो गए। वहीं जिन लोगों को सिर पर कभी चोट नहीं लगी, उनमें यह खतरा बहुत कम पाया गया। अच्छी खबर यह रही कि हल्की सिर की चोट से कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता।
यह कोई अकेली स्टडी नहीं है। अमेरिका के करीब 20 लाख सैनिकों पर हुई रिसर्च में पाया गया कि गंभीर चोट से ब्रेन कैंसर का खतरा लगभग दोगुना हो जाता है। अफगानिस्तान और ब्राजील में हुई स्टडी में भी साफ हुआ कि जिन लोगों को सिर पर चोट लगी थी, उनमें कैंसर की संभावना ज्यादा थी। यहां तक कि इंटरनेशनल रिसर्च ने भी दिखाया कि 15-24 साल पहले लगी चोट भी बाद में ब्रेन ट्यूमर का कारण बन सकती है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर पर चोट लगने के बाद दिमाग में सूजन और कोशिकाओं का असामान्य व्यवहार शुरू हो जाता है। इससे कुछ कोशिकाएं बदलकर ऐसी स्थिति में आ जाती हैं, जो समय के साथ कैंसर का रूप ले सकती हैं। खासतौर पर अगर शरीर में पहले से कोई जेनेटिक म्यूटेशन मौजूद हो तो खतरा और ज्यादा हो सकता है।
भले ही यह खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पैटर्न साफ दिख रहा है कि गंभीर सिर की चोट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को सिर पर ज्यादा चोट लगी हो, तो लंबे समय तक मेडिकल चेकअप करवाना बेहद जरूरी है।