Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Brain Cancer Risk: सिर की ये समस्या बन सकती है कैंसर की वजह, 75 हजार लोगों पर शोध, वैज्ञानिकों का दावा

Brain Cancer Risk: क्या सिर की चोट ब्रेन कैंसर का कारण बन सकती है? हाल ही में 75 हजार लोगों पर हुई रिसर्च में पाया गया कि गंभीर सिर की चोट से ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। जानें वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट।

भारत

Dimple Yadav

Sep 02, 2025

Brain Cancer Risk,head injuries and brain cancer,traumatic brain injuries
brain cancer risk (photo- freepik)

Brain Cancer Risk: हम सबने बचपन से बड़ों को कहते सुना है कि सिर पर चोट मत खाना, आगे चलकर नुकसान होगा। अब वैज्ञानिकों ने भी यही बात साबित कर दी है। हाल ही में किए गए एक बड़े शोध ने यह खुलासा किया है कि सिर पर लगी गंभीर चोट आगे चलकर ब्रेन कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है।

इस रिसर्च में साल 2000 से 2024 तक करीब 75 हजार लोगों का डाटा खंगाला गया। नतीजा चौंकाने वाला था – जिन लोगों को मध्यम से गंभीर स्तर की सिर की चोट (Traumatic Brain Injury) लगी थी, उनमें से लगभग 0.6% लोगों को 3 से 5 साल के भीतर कैंसर जैसे घातक ब्रेन ट्यूमर हो गए। वहीं जिन लोगों को सिर पर कभी चोट नहीं लगी, उनमें यह खतरा बहुत कम पाया गया। अच्छी खबर यह रही कि हल्की सिर की चोट से कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता।

ये भी पढ़ें

रिबोसिक्लिब कैंसर की दवा पर शोध, Brain tumor बढ़ने की गति को करेगी धीमा, जानिए आप भी
स्वास्थ्य
Brain Tumor

कई शोधों ने जताई चिंता

यह कोई अकेली स्टडी नहीं है। अमेरिका के करीब 20 लाख सैनिकों पर हुई रिसर्च में पाया गया कि गंभीर चोट से ब्रेन कैंसर का खतरा लगभग दोगुना हो जाता है। अफगानिस्तान और ब्राजील में हुई स्टडी में भी साफ हुआ कि जिन लोगों को सिर पर चोट लगी थी, उनमें कैंसर की संभावना ज्यादा थी। यहां तक कि इंटरनेशनल रिसर्च ने भी दिखाया कि 15-24 साल पहले लगी चोट भी बाद में ब्रेन ट्यूमर का कारण बन सकती है।

कैसे बढ़ जाता है खतरा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर पर चोट लगने के बाद दिमाग में सूजन और कोशिकाओं का असामान्य व्यवहार शुरू हो जाता है। इससे कुछ कोशिकाएं बदलकर ऐसी स्थिति में आ जाती हैं, जो समय के साथ कैंसर का रूप ले सकती हैं। खासतौर पर अगर शरीर में पहले से कोई जेनेटिक म्यूटेशन मौजूद हो तो खतरा और ज्यादा हो सकता है।

जरूरी है सावधानी और निगरानी

भले ही यह खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पैटर्न साफ दिख रहा है कि गंभीर सिर की चोट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को सिर पर ज्यादा चोट लगी हो, तो लंबे समय तक मेडिकल चेकअप करवाना बेहद जरूरी है।

क्या करें?

  • हेलमेट जरूर पहनें
  • खेलों में सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें
  • दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश करें
  • अगर कभी सिर पर चोट लग जाए, तो लापरवाही न करें और डॉक्टर को दिखाएं

ये भी पढ़ें

Brain Tumor : आयुर्वेद में है ब्रेन ट्यूमर का सटीक इलाज, जानिए तीन आयुर्वेदिक उपाय
रोग और उपचार
brain-tumor-remedy.jpg

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Healthy Lifestyle

Published on:

02 Sept 2025 05:43 pm

Hindi News / Health / Brain Cancer Risk: सिर की ये समस्या बन सकती है कैंसर की वजह, 75 हजार लोगों पर शोध, वैज्ञानिकों का दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट