Bird Flu News: दरभंगा में बर्ड फ्लू की एंट्री, 10 हजार कौवों की मौत से दहशत

स्थानीय पार्षदों के अनुसार, अब तक करीब 10 हजार कौवों की मौत होने की आशंका है। पहले भीगो इलाके में कौवे मरने की घटनाएं सामने आईं, लेकिन बाद में जिले के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें आने लगीं। सबसे पहले 12 जनवरी को बड़े पैमाने पर कौवों की मौत देखी गई थी। इसके बाद पशुपालन विभाग ने मृत कौवों के सैंपल इकट्ठा कर भोपाल स्थित लैब में जांच के लिए भेजे। शुक्रवार को जब जांच रिपोर्ट आई, तो उसमें एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) संक्रमण की पुष्टि हो गई।