Bird Flu: यूपी के इस जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक! 15 हज़ार मुर्गियों की मौत, जिले में निषेधाज्ञा लागू

Rampur bird flu outbreak 15000 chickens dead: यूपी के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। ग्राम सीहोर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में पिछले एक सप्ताह से लगातार मुर्गियों की मौत हो रही थी, जिसकी पुष्टि अब भोपाल की लैब रिपोर्ट में हो गई है। इस घातक वायरस के चलते अब तक 15 हज़ार से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और प्रभावित पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है।
ग्राम सीहोर के पोल्ट्री फार्म में एक हफ्ते से मुर्गियों की मौत हो रही थी। ग्रामीणों ने आशंका जताई थी कि यह किसी संक्रामक बीमारी का नतीजा है। पहले नमूने आईवीआरआई (भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान) बरेली भेजे गए, लेकिन रिपोर्ट स्पष्ट नहीं आई। इसके बाद शुक्रवार को नमूने भोपाल की लैब में भेजे गए, जहां रविवार शाम आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई।
रविवार शाम रिपोर्ट मिलते ही एसडीएम अरुण कुमार और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) डॉ. वेदपाल सिंह की अगुवाई में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। पोल्ट्री फार्म को पुलिस सुरक्षा के बीच सील कर दिया गया और सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। एसडीएम ने आदेश दिया कि फार्म में मौजूद सभी 15 हज़ार मुर्गियों को जेसीबी से गड्ढे खोदकर फार्म के अंदर ही दफनाया जाए। रातभर यह प्रक्रिया जारी रही ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
ग्राम सीहोर, सिहोरा और जाफराबाद के ग्रामीणों ने रविवार को राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख से उनके कैंप कार्यालय पर मुलाकात की। ग्रामीणों ने शिकायत की कि मरी हुई मुर्गियों से बदबू फैल रही है और बीमारी फैलने का खतरा है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की। राज्यमंत्री ने एसडीएम और सीवीओ से फोन पर बात कर मामले की जानकारी ली और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
प्रशासन ने जिलेभर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी जा रही है। पशुपालन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बीमार या मृत पक्षियों के संपर्क में न आएं और किसी भी संदिग्ध स्थिति की तुरंत सूचना दें।