Bird Flu: यूपी के इस जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक! 15 हज़ार मुर्गियों की मौत, जिले में निषेधाज्ञा लागू

Rampur bird flu outbreak 15000 chickens dead: यूपी के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। ग्राम सीहोर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में पिछले एक सप्ताह से लगातार मुर्गियों की मौत हो रही थी, जिसकी पुष्टि अब भोपाल की लैब रिपोर्ट में हो गई है। इस घातक वायरस के चलते अब तक 15 हज़ार से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और प्रभावित पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है।