इलाज के बहाने क्लिनिक बुलाया, अंदर घुसते ही नीयत बदली; महिला के साथ… हरकत, जान बचाकर बाहर भागी!

Molestation Case Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में इलाज कराने गई महिला के साथ कथित रूप से अश्लील हरकतों का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव में क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर उसके कपड़े उतरवाए और आपत्तिजनक हरकतें कीं, जिससे वह बुरी तरह घबरा गई और जान बचाकर वहां से भागी।