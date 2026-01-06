इलाज के बहाने क्लिनिक बुलाया, अंदर घुसते ही नीयत बदली; महिला के साथ… हरकत, जान बचाकर बाहर भागी!

इलाज के बहाने क्लिनिक बुलाया | Image Source - Pexels
Molestation Case Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में इलाज कराने गई महिला के साथ कथित रूप से अश्लील हरकतों का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव में क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर उसके कपड़े उतरवाए और आपत्तिजनक हरकतें कीं, जिससे वह बुरी तरह घबरा गई और जान बचाकर वहां से भागी।
पीड़िता के अनुसार, उसका पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह इलाज की उम्मीद लेकर गांव में मौजूद झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची थी। महिला का आरोप है कि चेकअप शुरू होने के बाद डॉक्टर का व्यवहार संदिग्ध हो गया और उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं।
महिला ने बताया कि शुरुआत में वह स्थिति को समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसे गलत इरादों का एहसास हुआ तो उसने विरोध किया और शोर मचाया। महिला की आवाज सुनकर क्लिनिक के बाहर मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने झोलाछाप डॉक्टर की हरकतों का विरोध किया।
किसी तरह खुद को संभालते हुए पीड़िता घर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को दी। पति यह सुनकर आक्रोशित हो गया और पत्नी के साथ आरोपी के क्लिनिक पर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ते-बढ़ते मारपीट की स्थिति बन गई।
स्थिति बिगड़ती देख गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग कराया। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण तनाव की आशंका भी बनी, लेकिन समय रहते हस्तक्षेप से हालात काबू में आ गए।
इसके बाद पीड़िता और उसका पति कोतवाली पहुंचे और लिखित तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि पीड़िता के पति की शिकायत पर आरोपी जुबैर अहमद, निवासी गांव हामिदाबाद, के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
