रामपुर

इलाज के बहाने क्लिनिक बुलाया, अंदर घुसते ही नीयत बदली; महिला के साथ… हरकत, जान बचाकर बाहर भागी!

Rampur News: रामपुर में इलाज के लिए क्लिनिक गई महिला ने झोलाछाप डॉक्टर पर स्वास्थ्य जांच के नाम पर अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Jan 06, 2026

rampur quack doctor molestation case

इलाज के बहाने क्लिनिक बुलाया | Image Source - Pexels

Molestation Case Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में इलाज कराने गई महिला के साथ कथित रूप से अश्लील हरकतों का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव में क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर उसके कपड़े उतरवाए और आपत्तिजनक हरकतें कीं, जिससे वह बुरी तरह घबरा गई और जान बचाकर वहां से भागी।

इलाज के बहाने क्लिनिक पहुंची थी महिला

पीड़िता के अनुसार, उसका पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह इलाज की उम्मीद लेकर गांव में मौजूद झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची थी। महिला का आरोप है कि चेकअप शुरू होने के बाद डॉक्टर का व्यवहार संदिग्ध हो गया और उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं।

विरोध करते ही मचा हंगामा

महिला ने बताया कि शुरुआत में वह स्थिति को समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसे गलत इरादों का एहसास हुआ तो उसने विरोध किया और शोर मचाया। महिला की आवाज सुनकर क्लिनिक के बाहर मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने झोलाछाप डॉक्टर की हरकतों का विरोध किया।

घर पहुंचकर पति को बताई आपबीती

किसी तरह खुद को संभालते हुए पीड़िता घर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को दी। पति यह सुनकर आक्रोशित हो गया और पत्नी के साथ आरोपी के क्लिनिक पर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ते-बढ़ते मारपीट की स्थिति बन गई।

ग्रामीणों ने कराया बीच-बचाव

स्थिति बिगड़ती देख गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग कराया। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण तनाव की आशंका भी बनी, लेकिन समय रहते हस्तक्षेप से हालात काबू में आ गए।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

इसके बाद पीड़िता और उसका पति कोतवाली पहुंचे और लिखित तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि पीड़िता के पति की शिकायत पर आरोपी जुबैर अहमद, निवासी गांव हामिदाबाद, के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

06 Jan 2026 08:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / इलाज के बहाने क्लिनिक बुलाया, अंदर घुसते ही नीयत बदली; महिला के साथ… हरकत, जान बचाकर भागी!

