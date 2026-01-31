Nipah Virus High Alert: 19 साल बाद लौटे निपाह का दुनिया भर में खौफ! चीन और अमेरिका सहित इन देशों में ग्लोबल अलर्ट जारी

Nipah Virus High Alert: भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में 19 साल बाद लौटे निपाह वायरस ने अब ज्यादातर देशों में डर का माहौल बना रखा है। इस वायरस के खतरनाक प्रकोप को देखते हुए कुछ देशों में हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग भी शुरू हुई थी। लेकिन हाल ही की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन (UK) और चीन जैसे विकसित देशों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना काल की तरह एक बार फिर से थर्मल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, WHO का बयान यह भी आया था कि व्यापार रोकने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कि अब और किन देशों ने हाई अलर्ट जारी किया है और निपाह वायरस का 19 साल बाद लौटना कितना घातक हो सकता है।