Heart Health: सावधान! आपके होंठों का रंग बता रहा है दिल की बीमारी और समय से पहले मौत का खतरा

Heart Health: दिल को हमारे शरीर का सबसे कोमल या कहें कि सबसे सहनशील अंग माना जाता है। इस बात में पूरी सच्चाई भी है। दिल की बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब इनसे बचना हमारी बेहद जरुरी जिम्मेदारी है। क्या आपको पता है कि आपके सबसे सुंदर अंग यानी होंठों के रंग से आपको हार्ट की बीमारियों का पता चलता है? इसके साथ ही यह भी कि आप जल्दी तो मरने वाले नहीं हैं?