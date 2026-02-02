Heart Health: सावधान! आपके होंठों का रंग बता रहा है दिल की बीमारी और समय से पहले मौत का खतरा

heart disease (image- gemini)
Heart Health: दिल को हमारे शरीर का सबसे कोमल या कहें कि सबसे सहनशील अंग माना जाता है। इस बात में पूरी सच्चाई भी है। दिल की बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब इनसे बचना हमारी बेहद जरुरी जिम्मेदारी है। क्या आपको पता है कि आपके सबसे सुंदर अंग यानी होंठों के रंग से आपको हार्ट की बीमारियों का पता चलता है? इसके साथ ही यह भी कि आप जल्दी तो मरने वाले नहीं हैं?
जनरल मेडिकल स्टडीज और कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च की एक हाल ही में हुए अध्ययन और डॉक्टरों द्वारा क्लीनिकल ऑब्जर्वेशन से ये बात सामने आयी है कि अगर आप अपने होंठों में हो रहे बदलावों को पहचान लें, तो समय रहते दिल की गंभीर बीमारियों और हार्ट अटैक जैसे खतरों से बचा जा सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि दिल की बीमारी (Heart Disease) के लक्षण केवल सीने में दर्द तक सीमित नहीं हैं। जब हमारा दिल सही तरीके से काम नहीं करता, तो शरीर के सबसे कोमल अंगों, जैसे कि होंठों पर इसका असर सबसे पहले दिखता है। होंठों के रंग में बदलाव शरीर में ऑक्सीजन की कमी या खराब रक्त संचार का सीधा संकेत होता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरुर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल