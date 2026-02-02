30 करोड़ की फिल्म में 40 करोड़ की डिमांड इंडस्ट्री के लिए क्यों है महंगा, एक्टर ने स्टार फीस पर बोला तीखा हमला

इमरान ने ETimes के साथ बातचीत में एक्सेप्ट किया कि किसी एक्टर के बॉक्स-ऑफिस पर फिल्म हिट के आधार पर कास्टिंग के फैसले समझ में आते हैं, खासकर हाई-बजट प्रोजेक्ट्स के लिए। हालांकि, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि कैसे कुछ स्टार्स अब सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। इस पर इमरान ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां स्टार्स सिस्टम का फायदा उठाते हैं। मुझे मेरे अंकल, आमिर ने सिखाया था और असल में मैनें पहले की कई पीढ़ियों में देखा है कि वे खुद फिल्म में इन्वेस्ट करते थे। मेरा मतलब ये नहीं है कि वे अपना बटुआ खोलकर फिल्म में पैसा लगा रहे हैं, बल्कि फिल्म की पर्सनल जिम्मेदारी और ओनरशिप लेने की भावना रखते है।"