Cancer Treatment: बड़ी कामयाबी! अब फ्री में पेट के बैक्टीरिया से खत्म होगा कैंसर, अभी जानें क्या है नई खोज?

सुनने में यह बात बहुत असंभव ही लग रही होगी लेकिन वास्तव में यह आज के विज्ञान की बहुत बड़ी सफलता है और सच भी है कि अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज हमारे शरीर से हो जाएगा। पेट के अच्छे बैक्टीरिया शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली (Immune System) को संदेश भेजते हैं कि कैंसर कोशिकाएं कहां छिपी हैं। ये बैक्टीरिया शरीर की रक्षक कोशिकाओं (T-cells) को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वे खुद जाकर कैंसर की गांठों (Tumors) पर हमला करती हैं और उन्हें खत्म करने लगती हैं। रिसर्च में देखा गया कि जिन मरीजों के पेट में बैक्टीरिया का संतुलन सही था, उन पर कैंसर की दवाओं ने 3 गुना ज्यादा तेजी से असर किया।