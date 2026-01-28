28 जनवरी 2026,

बुधवार

स्वास्थ्य

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो बस रोजाना करें ये एक काम! अभी जानें क्यों कैंसर विशेषज्ञ ने कहा सूरज की रोशनी को रक्षा कवच?

Cancer Prevention: कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचना आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। आइए, कैंसर विशेषज्ञ से जानते हैं कि कैसे पर्याप्त सूर्य की रोशनी लेकर हम इस गंभीर बीमारी से खुद को बचा सकते हैं।

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 28, 2026

Cancer Prevention

Cancer Prevention (image- gemini)

Cancer Prevention: आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन फिर भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका सटीक इलाज आज तक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में इन बीमारियों से बचाव ही सबसे बेहतर विकल्प है। इन रोगों में सबसे पहला नाम 'कैंसर' का आता है। हाल ही में एक कैंसर विशेषज्ञ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कैंसर से बचाव ही उसका सबसे बड़ा उपचार है। कैंसर से बचने के लिए कई ऐसे प्राकृतिक कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आइए, डॉक्टर तरंग कृष्णा से जानते हैं कि कैसे सूर्य की पर्याप्त रोशनी लेकर हम कैंसर से बच सकते हैं, यह कैसे कैंसर कोशिकाओं को खत्म करती है और कैंसर के अलावा धूप से किन अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है।

सूरज की रोशनी कैसे कैंसर से बचाती है?(Cancer Prevention)

  1. विटामिन डी का उत्पादन- सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब सूर्य की पराबैंगनी (UVB) किरणें हमारी त्वचा के संपर्क में आती हैं, तो शरीर में विटामिन डी एक हार्मोन की तरह कार्य करने लगता है। यह कोशिका वृद्धि (Cell Growth) और उनके विभेदन (Differentiation) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई अध्ययनों से साबित हुआ है कि विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है।
  2. कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकना- विटामिन डी कैंसर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन (Uncontrolled Division) को रोकने में मदद करता है। यह कैंसर कोशिकाओं में 'एपोप्टोसिस' (Apoptosis) यानी 'प्रोग्राम्ड सेल डेथ' को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर की असामान्य कोशिकाएं खुद-ब-खुद नष्ट होने लगती हैं।
  3. सूजन (Inflammation) को कम करना- शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन ही कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक होती है। सूरज की रोशनी शरीर की आंतरिक सूजन को कम करने में सहायक होती है। विटामिन डी का पर्याप्त स्तर कोलोरेक्टल कैंसर, स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे प्रमुख कैंसर के जोखिम को 30% से 70% तक कम कर सकता है।

कैंसर के अलावा किन बीमारियों से बचाती है सूरज की रोशनी?(Sunlight Benefits)

  1. ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) नियंत्रित रहता है।
  2. मानसिक बीमारियों और तनाव में कमी आती है।
  3. त्वचा संबंधी रोगों में सुधार होता है।
  4. हड्डियां मजबूत होती हैं और उनसे जुड़ी बीमारियां दूर रहती हैं।
  5. नींद की गुणवत्ता (Sleep Quality) में सुधार होता है।

कैंसर से बचने के लिए सूरज की रोशनी कैसे और कितनी लें?(Sunlight Quantity For Cancer)

  1. सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, जब UVB किरणें सबसे तीव्र होती हैं, तब 10-15 मिनट धूप लेना पर्याप्त होता है।
  2. अपनी त्वचा को सीधे धूप के संपर्क में लाएं ताकि विटामिन डी का संश्लेषण बेहतर हो सके।
  3. सर्दियों में धूप कम निकलने के कारण विटामिन डी का उत्पादन कम होता है, ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर पूरक आहार (Supplements) लिए जा सकते हैं।
  4. बहुत अधिक समय तक सीधे संपर्क में रहने से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

