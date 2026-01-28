Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो बस रोजाना करें ये एक काम! अभी जानें क्यों कैंसर विशेषज्ञ ने कहा सूरज की रोशनी को रक्षा कवच?

Cancer Prevention: आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन फिर भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका सटीक इलाज आज तक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में इन बीमारियों से बचाव ही सबसे बेहतर विकल्प है। इन रोगों में सबसे पहला नाम 'कैंसर' का आता है। हाल ही में एक कैंसर विशेषज्ञ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कैंसर से बचाव ही उसका सबसे बड़ा उपचार है। कैंसर से बचने के लिए कई ऐसे प्राकृतिक कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आइए, डॉक्टर तरंग कृष्णा से जानते हैं कि कैसे सूर्य की पर्याप्त रोशनी लेकर हम कैंसर से बच सकते हैं, यह कैसे कैंसर कोशिकाओं को खत्म करती है और कैंसर के अलावा धूप से किन अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है।